11:28, 23 Ocak 2017 Pazartesi

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili ErdoÄŸmuÅŸ'a beraat





Nimetullah ErdoÄŸmuÅŸ, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraat etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nimetullah ErdoÄŸmuÅŸ, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraat etti. DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya tutuksuz sanÄ±k ErdoÄŸmuÅŸ ve avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. ErdoÄŸmuÅŸ, geÃ§en yÄ±l Sur ilÃ§esinde yaÅŸanan olaylarÄ± anÄ±msatarak, "Ben olaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± mahallenin Ã§ocuÄŸuyum. Bir yangÄ±n vardÄ±, o yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in bir dua ettim. Bundan dolayÄ± ÅŸu an karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±m." dedi. SanÄ±k avukatlarÄ± da EroÄŸmuÅŸ'un beraati yÃ¶nÃ¼nde karar verilmesini talep ettiler. Mahkeme heyeti verdiÄŸi kÄ±sa aranÄ±n ardÄ±ndan suÃ§un yasal unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Milletvekili ErdoÄŸmuÅŸ'un beraatine karar verdi. Ä°DDÄ°ANAME Ä°ddianamede HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile 4 Mart 2016 gÃ¼nÃ¼ SÃ¼merpark'ta, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin PKK'lÄ±lara yÃ¶nelik operasyonlarÄ± ile sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n protesto edilmesine yÃ¶nelik sÃ¶zde "sivil cuma namazÄ±"na katÄ±larak aÃ§Ä±klama yapan Nimetullah ErdoÄŸmuÅŸ hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 1 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenmiÅŸti.

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