11:32, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Yunanistan'a kaÃ§an askerler iÃ§in karar gÃ¼nÃ¼





YÃ¼ksek Mahkeme Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerler hakkÄ±ndaki hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan YÃ¼ksek Mahkemesi darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistanâ€™a kaÃ§an 8 darbeci askerin TÃ¼rkiyeâ€™ye iade edilip edilmeyeceklerine iliÅŸkin kararÄ±nÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacak. ÃœÃ§ deÄŸiÅŸik mahkemenin baktÄ±ÄŸÄ± davalarÄ±n ikisinde 5 askerin iade edilmemesi, birinde ise 3 askerin iade edilmesine dair karar verilmiÅŸti.

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