11:46, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Elektrikte tÃ¼m zamanlarÄ±n rekoru kÄ±rÄ±ldÄ±





TEÄ°AÅž verilerinden derlenen bilgilere gÃ¶re, 2016 tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek elektrik tÃ¼ketilen yÄ±lÄ± oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±lÂ elektrik tÃ¼ketimi, 2015'e gÃ¶re yÃ¼zde 4,3 artÄ±ÅŸla 277,2 milyar kilovatsaate ulaÅŸarak tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesiyle rekor kÄ±rdÄ±. TÃ¼rkiye Elektrik Ä°letim AÅž (TEÄ°AÅž) verilerinden derlenen bilgilere gÃ¶re, TÃ¼rkiye'ninÂ elektrikÂ tÃ¼ketimini karÅŸÄ±lamak iÃ§in Ã¼retim yatÄ±rÄ±mlarÄ±, geÃ§en yÄ±l da devam etti. Bu kapsamda, geÃ§en yÄ±l 272 milyar kilovatsaat seviyesinde elektrik Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtiren TÃ¼rkiye, 277,2 milyar kilovatsaat de elektrik tÃ¼ketti. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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