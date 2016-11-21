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14:19, 23 Ocak 2017 Pazartesi
Irak
11:48, 23 Ocak 2017 Pazartesi

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Maliki başbakan olursa IKBY bağımsızlık ilan edecek
Maliki başbakan olursa IKBY bağımsızlık ilan edecek

Barzani, Maliki'nin yeniden başbakan yapılmak istendiğini, bunun gerçekleşmesi halinde bağımsızlık ilan edeceklerini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) başkanı Mesud Barzani, Irak eski Başbakanı Nuri el Maliki’nin yeniden başbakan olması halinde, "Kürdistan’ın bağımsızlığını ilan edeceğini" söyledi.

Barzani, Londra’da Arapça yayımlanan El Şark el Ewsat gazetesinin sorularını yanıtladı. Barzani, Irak’ın Kürt kökenli eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari’nin görevden uzaklaştırıldığını ve şu anki Başbakan Haydar el İbadi’nin Musul operasyonunda yenilgiye uğratılmasının hedeflendiğini, bununla da Maliki’nin yeniden başbakan yapılmak istendiğini öne sürdü.

Mesud  Barzani, Maliki’nin yeniden başbakan olması durumunda kimseye sormadan, danışmadan “Kürdistan’ın bağımsızlığını ilan edeceğini” öne sürerken, "Biz Maliki hükümetinin yönettiği bir Irak’ın içinde kalamayız" dedi.

Barzani, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile IKBY sorumluları arasındaki iyi bir diyalogun devam edeceğini ve Washington yönetiminin Kürtlere desteğinin süreceğine inandığını da sözlerine ekledi.



İlgili Konular barzani Kuzey Irak bağımsızlık
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