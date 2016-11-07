11:56, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Bakanlar Kurulu Ã‡ankaya'da toplandÄ±





Bakanlar Kurulu, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bakanlar Kurulu,Â BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'ndeki toplantÄ±, saat 11.25'te baÅŸladÄ±.

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