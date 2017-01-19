Facebook'tan İslami sayfalara sansür

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye'de de en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi olan Facebook, aralarında birçok İslami ve milli yayın yapan irili ufaklı sayfaları yayından kaldırdı. Facebook tarafından yapılan bu hamle, Türk kullanıcılar tarafından yoğun tepki çekti.
Facebook tarafından kapatılan sayfaların İslami ve Milli sayfalar olması dikkatlerden kaçmadı. Türkiye aleyhine her türlü kirli ve kara propaganda yapan sayfalar rahatça yayın yaparken, hatta bazı sayfalara onay işareti bile verilirken İslami ve milli yayın yapan sayfaların kapatılması kullanıcıların tepkisini çekti.
Twitter üzerinde organize olan Türk kullanıcılar, Facebook'un bu kararlarını “#FacebooktaSansür” etiketi ile eleştirdi. Söz konusu etiket kısa zamanda dünya listesine girdi.
Türk kullanıcılar Facebook'un kararına tepki gösterirken, yapılan sansürün bir an önce kaldırılması ve sayfaların açılması gerektiğini söyledi. Facebook Gezi Parkı olayları öncesi de benzer şekilde Milli ve İslami haber yapan sayfaları kapatmıştı.
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