Klavye mÃ¼sabakasÄ±na rekor katÄ±lÄ±m

F klavyenin mucidiÂ Ä°hsan YenerÂ anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlenenÂ 12. TÃ¼rkiye Klavye ÅžampiyonasÄ±, 54 ÅŸehirdeki 204 okuldan 862 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.
GeÃ§en yÄ±l hayatÄ±nÄ± kaybeden ve bugÃ¼ne kadar birÃ§oÄŸu rekor olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'de 83 dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸu kazanan Ä°hsan Yener anÄ±sÄ±na yapÄ±lan yarÄ±ÅŸma, "Anadil" ve "Ã‡ok Dilli" (16 dil) ayrÄ±mÄ±yla 2 yarÄ±ÅŸ tÃ¼rÃ¼ olarak iki kategoride dÃ¼zenlendi.
YarÄ±ÅŸmaya, 54 ÅŸehirdeki 204 okuldan 862 kiÅŸi katÄ±ldÄ±.
Anadil yarÄ±ÅŸÄ±nda; 0-12 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼kler kategorisinde Afyonkarahisar Åžuhut KurtuluÅŸ Ä°hsan KÃ¼Ã§Ã¼karslan Ortaokulundan Efe Abdullah Taner dakikada 71 sÃ¶zcÃ¼k, 13-16 yaÅŸ Ã¶ÄŸrenciler kategorisinde TekirdaÄŸ ÅžarkÃ¶y Anadolu Lisesinden Mete Ã–zen dakikada 87 sÃ¶zcÃ¼k, 17-20 yaÅŸ genÃ§ler kategorisinde Burdur Ercan AkÄ±n Fen Lisesinden Ä°lyas PamukÃ§u dakikada 116 sÃ¶zcÃ¼k, 21-99 yaÅŸ deneyimliler kategorisinde Ä°stanbul Åžampiyon KurslarÄ± ÅžiÅŸli'den Celal AÅŸkÄ±n dakikada 145 sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ hatasÄ±z ve sÃ¼ratle yazarak kategorilerinin TÃ¼rkiye ÅŸampiyonu oldu.
Ã‡ok dilli yarÄ±ÅŸÄ±nda; 0-12 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼kler kategorisinde Kayseri HacÄ± Hasan Efendi Ä°mam Hatip Ortaokulundan Ahmet Yasin AkmeÅŸe 16 dili ortalama 46 sÃ¶zcÃ¼k, 13-16 yaÅŸ Ã¶ÄŸrenciler kategorisinde Kastamonu Bozkurt Ortaokulundan Emre Sefa SarÄ±Ã§am 15 dili ortalama 55 sÃ¶zcÃ¼k, 17-20 yaÅŸ genÃ§ler kategorisinde Afyonkarahisar Ali Ã‡aÄŸlar Anadolu Lisesinden Zehra TaÅŸkale 15 dili ortalama 72 sÃ¶zcÃ¼k, 21-99 yaÅŸ deneyimliler kategorisinde Ä°stanbul Åžampiyon KurslarÄ± ÅžiÅŸli'den Celal AÅŸkÄ±n 16 dili ortalama 93 sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ hatasÄ±z ve sÃ¼ratle yazarak kategorilerinin TÃ¼rkiye ÅŸampiyonluÄŸunu kazandÄ±.
"2017 YÄ±lÄ± DÃ¼nya Ä°nternet Klavye ÅžampiyonasÄ±" ise 17 Nisan-9 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
HDP Ankara Milletvekili Ã–nder hakkÄ±ndaki 33 yÄ±la kadar hapis istemiyle aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± Magufuli tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
CHP, TBMM'de kabul edilen ve gelecek aylarda referanduma sunulmasÄ± beklenen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± alanlara iniyor.
TÃ¼rkiye yeni yerleÅŸim kararlarÄ± almasÄ± sebebiyle Ä°srail'i kÄ±nadÄ±
KaramollaoÄŸlu, prensipte baÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Herhangi bir baÅŸkanlÄ±k sistemine de 'evet' diyecek halimiz yok." dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, Ä°stanbul'da TRT Ulus ve DigitÃ¼rk binalarÄ± ile Vodafone Arena StadÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±yla ilgili 56'sÄ± tutuklu 94 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
5 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan askeri helikopterle Yunanistan'a kaÃ§an sekiz askerin TÃ¼rkiye'ye iade edilip edilmeyeceklerine dair karar ertelendi.
Silopi'de yola tuzaklanan uzaktan kumandalÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi
IÄŸdÄ±r'da etkili olan yoÄŸun sis nedeniyle tÃ¼m uÃ§ak seferleri iptal edildi
Valilerin pasaportuna el konulduÄŸuna dair haberler yalanlandÄ±
Adana'da 12 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ yurt yangÄ±nÄ± ile ilgili tutuklanan dÃ¶rt kiÅŸi tahliye edildi
12. TÃ¼rkiye Ä°hsan Yener Klavye ÅžampiyonasÄ±'na 54 ÅŸehirdeki 204 okuldan 862 kiÅŸi katÄ±ldÄ±
Bakanlar Kurulu, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±
TEÄ°AÅž verilerinden derlenen bilgilere gÃ¶re, 2016 tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek elektrik tÃ¼ketilen yÄ±lÄ± oldu
YÃ¼ksek Mahkeme Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerler hakkÄ±ndaki hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacak.
Nimetullah ErdoÄŸmuÅŸ, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraat etti