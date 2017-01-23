11:58, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Klavye mÃ¼sabakasÄ±na rekor katÄ±lÄ±m





12. TÃ¼rkiye Ä°hsan Yener Klavye ÅžampiyonasÄ±'na 54 ÅŸehirdeki 204 okuldan 862 kiÅŸi katÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi F klavyenin mucidiÂ Ä°hsan YenerÂ anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlenenÂ 12. TÃ¼rkiye Klavye ÅžampiyonasÄ±, 54 ÅŸehirdeki 204 okuldan 862 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi. GeÃ§en yÄ±l hayatÄ±nÄ± kaybeden ve bugÃ¼ne kadar birÃ§oÄŸu rekor olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'de 83 dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸu kazanan Ä°hsan Yener anÄ±sÄ±na yapÄ±lan yarÄ±ÅŸma, "Anadil" ve "Ã‡ok Dilli" (16 dil) ayrÄ±mÄ±yla 2 yarÄ±ÅŸ tÃ¼rÃ¼ olarak iki kategoride dÃ¼zenlendi. YarÄ±ÅŸmaya, 54 ÅŸehirdeki 204 okuldan 862 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Anadil yarÄ±ÅŸÄ±nda; 0-12 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼kler kategorisinde Afyonkarahisar Åžuhut KurtuluÅŸ Ä°hsan KÃ¼Ã§Ã¼karslan Ortaokulundan Efe Abdullah Taner dakikada 71 sÃ¶zcÃ¼k, 13-16 yaÅŸ Ã¶ÄŸrenciler kategorisinde TekirdaÄŸ ÅžarkÃ¶y Anadolu Lisesinden Mete Ã–zen dakikada 87 sÃ¶zcÃ¼k, 17-20 yaÅŸ genÃ§ler kategorisinde Burdur Ercan AkÄ±n Fen Lisesinden Ä°lyas PamukÃ§u dakikada 116 sÃ¶zcÃ¼k, 21-99 yaÅŸ deneyimliler kategorisinde Ä°stanbul Åžampiyon KurslarÄ± ÅžiÅŸli'den Celal AÅŸkÄ±n dakikada 145 sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ hatasÄ±z ve sÃ¼ratle yazarak kategorilerinin TÃ¼rkiye ÅŸampiyonu oldu. Ã‡ok dilli yarÄ±ÅŸÄ±nda; 0-12 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼kler kategorisinde Kayseri HacÄ± Hasan Efendi Ä°mam Hatip Ortaokulundan Ahmet Yasin AkmeÅŸe 16 dili ortalama 46 sÃ¶zcÃ¼k, 13-16 yaÅŸ Ã¶ÄŸrenciler kategorisinde Kastamonu Bozkurt Ortaokulundan Emre Sefa SarÄ±Ã§am 15 dili ortalama 55 sÃ¶zcÃ¼k, 17-20 yaÅŸ genÃ§ler kategorisinde Afyonkarahisar Ali Ã‡aÄŸlar Anadolu Lisesinden Zehra TaÅŸkale 15 dili ortalama 72 sÃ¶zcÃ¼k, 21-99 yaÅŸ deneyimliler kategorisinde Ä°stanbul Åžampiyon KurslarÄ± ÅžiÅŸli'den Celal AÅŸkÄ±n 16 dili ortalama 93 sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ hatasÄ±z ve sÃ¼ratle yazarak kategorilerinin TÃ¼rkiye ÅŸampiyonluÄŸunu kazandÄ±. "2017 YÄ±lÄ± DÃ¼nya Ä°nternet Klavye ÅžampiyonasÄ±" ise 17 Nisan-9 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

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