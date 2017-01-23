12:03, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Tibet'te yabancÄ± personele Ã§alÄ±ÅŸma kolaylÄ±ÄŸÄ±





Tibet Ã–zerk BÃ¶lgesi Ä°nsan KaynaklarÄ± ve Sosyal GÃ¼venlik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 1 Nisan'dan itibaren, Tibet'te Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ±lar iÃ§in idari iÅŸlemler daha standart hale getirilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tibet Ã–zerk BÃ¶lgesi, Ã‡in'in diÄŸer bÃ¶lgeleriyle birlikte, yabancÄ±lar iÃ§in birleÅŸik Ã§alÄ±ÅŸma izni uygulamasÄ±nÄ± hayata geÃ§irecek. CRI'de yer alan habere gÃ¶re, Tibet Ã–zerk BÃ¶lgesi Ä°nsan KaynaklarÄ± ve Sosyal GÃ¼venlik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden alÄ±nan bilgilere gÃ¶re, 1 Nisan'dan itibaren bu uygulamanÄ±n baÅŸlamasÄ±yla, Tibet'te Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ±lar iÃ§in idari iÅŸlemler daha standart hale getirilecek, Ã¶zellikle yabancÄ± kalifiye elemanlara Ã§alÄ±ÅŸma kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlanacak. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Tibet'te uzun vadeli olarak Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± 200'e yaklaÅŸtÄ±, bunlarÄ±n Ã§oÄŸu eÄŸitim ve bilim alanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã‡in'de Ã§alÄ±ÅŸan her yabancÄ± personelin, Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸma izni belgesini bulundurmasÄ± gerekiyor.

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