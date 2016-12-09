Yurt yangÄ±nÄ± soruÅŸturmasÄ±nda dÃ¶rt tahliye

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Adanaâ€™nÄ±n AladaÄŸ Ä°lÃ§esiâ€™nde 11â€™i Ã¶ÄŸrenci 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yurt yangÄ±nÄ±yla ilgili tutuklanan dernek yÃ¶neticisi 4 kiÅŸi, avukatlarÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine tahliye edildi.
AladaÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 12 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 24 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± 29 KasÄ±mâ€™daki yurt yangÄ±nÄ±yla ilgili olarak kÄ±zÄ± da Ã¶len yurt mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cumali GenÃ§, mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°smail UÄŸur ile AladaÄŸ Kurs ve Okul Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸiâ€™nin yÃ¶neticileri Ramazan KeleÅŸ, Ramazan Dede, Mustafa Ã–ztaÅŸ, Mahir KÄ±lÄ±nÃ§ tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.
4 AralÄ±kâ€™ta tutuklanan ÅŸÃ¼phelilerle ilgili olarak avukatlarÄ± AladaÄŸ Sulh Ceza Mahkemesiâ€™ne tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, 22 Ocakâ€™ta AladaÄŸ Kurs ve Okul Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸiâ€™nin yÃ¶neticileri Ramazan KeleÅŸ, Ramazan Dede, Mustafa Ã–ztaÅŸ, Mahir KÄ±lÄ±nÃ§â€™Ä± tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere tahliye etti.
Cumali GenÃ§ ile yardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°smail UÄŸurâ€™un ise tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi. Dernek yÃ¶neticilerinin tahliye edilmesi Ã¼zerine Ã¶len Ã§ocuklarÄ±n ailelerinin avukatlarÄ±, bu kararÄ± itiraz edeceklerini bildirdi.
YangÄ±nla ilgili ise Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n soruÅŸturmasÄ± ise halen devam ediyor.
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