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Japon Şirketi Yazaki, Bulgaristan’da 5 bin kişiye iş sağlıyor
Japon Şirketi Yazaki, Bulgaristan’da 5 bin kişiye iş sağlıyor

Bulgaristan'da Dimitrovgrad (Kayacık) şehrinde üçüncü fabrikasını kurmaya başlayan otomobil parça üretimi yapan Yazaki Şirketi 5 bin kişiye istihdam sağlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Japonya’nın Bulgaristan Büyükelçisi Shinichi Yamanaka “Bloomberg TV Bulgaria” kanalına konuk olarak, “Bulgaristan’a yatırım yapan sadece bir Japon şirketi 5 bin kişiye iş sağlıyor, önümüzdeki yıl ise bu sayı 8 bine çıkacak. Geçen yıl Bulgaristan’ı toplam 10 bin civarında Japon turist ziyaret etti ve son iki yılda Japonya’dan gelen turist sayısında artış gözleniyor” açıklamasında bulundu.

Yamanaka,”Bulgaristan’da şu anda 130 Japon ikamet ediyor. Onlar Bulgaristan’ın doğasına hayran kalmış Bulgarlarla iletişimden etkilenmiş durumda. Geçen yıl Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, Japonya’yı ziyaret edip, Tokyo’da kurulan Bulgar Turizm Merkezi’nin açılışını yaptı” dedi. Büyükelçi, Dimitrovgrad (Kayacık) şehrinde Bulgaristan’da üçüncü fabrikasını kurmaya başlayan otomobil parça üretimi yapan Yazaki Şirketini buna dair örnek gösterdi

Büyükelçi’nin ifadelerine göre demokratik değişimlerin başından Bulgaristan’ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin kabul edilmesine kadarki dönemde Japonya, Bulgaristan’a gelişmesi için 750 milyon avro miktarında yardım yaptı. Yamanaka, “Bu finansman Sofya metrosunun genişletilmesine ilişkin proje dahi çeşitli projeler için kullanıldı. Fakat Bulgaristan, AB üyesi ülke olunca yardım programı durduruldu ve şu anda yatırımlarda belirli bir düşüş gözleniyor” dedi.

 



İlgili Konular Japonya
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