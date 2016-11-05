12:32, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Valiler hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmamÄ±ÅŸ





Valilerin pasaportuna el konulduÄŸuna dair haberler yalanlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, bugÃ¼n bir gazetede yer alan "valilerin pasaportuna el konulmasÄ±na" iliÅŸkin haberin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BugÃ¼n bir gazetede bazÄ± valiler hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± ve pasaportlarÄ±na tahdit konulduÄŸuna iliÅŸkin haberin yer almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± resmi Twitter hesabÄ±ndan konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, Devlet Denetleme Kurulundan, haberde adÄ± geÃ§en valilerle ilgili Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na intikal eden bir soruÅŸturma bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, valilerin pasaportlarÄ±nda da tahdidin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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