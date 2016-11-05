Valiler hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmamÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, bugÃ¼n bir gazetede yer alan "valilerin pasaportuna el konulmasÄ±na" iliÅŸkin haberin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
BugÃ¼n bir gazetede bazÄ± valiler hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± ve pasaportlarÄ±na tahdit konulduÄŸuna iliÅŸkin haberin yer almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± resmi Twitter hesabÄ±ndan konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, Devlet Denetleme Kurulundan, haberde adÄ± geÃ§en valilerle ilgili Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na intikal eden bir soruÅŸturma bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, valilerin pasaportlarÄ±nda da tahdidin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
HDP Ankara Milletvekili Ã–nder hakkÄ±ndaki 33 yÄ±la kadar hapis istemiyle aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± Magufuli tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
CHP, TBMM'de kabul edilen ve gelecek aylarda referanduma sunulmasÄ± beklenen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± alanlara iniyor.
TÃ¼rkiye yeni yerleÅŸim kararlarÄ± almasÄ± sebebiyle Ä°srail'i kÄ±nadÄ±
KaramollaoÄŸlu, prensipte baÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Herhangi bir baÅŸkanlÄ±k sistemine de 'evet' diyecek halimiz yok." dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, Ä°stanbul'da TRT Ulus ve DigitÃ¼rk binalarÄ± ile Vodafone Arena StadÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±yla ilgili 56'sÄ± tutuklu 94 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
5 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan askeri helikopterle Yunanistan'a kaÃ§an sekiz askerin TÃ¼rkiye'ye iade edilip edilmeyeceklerine dair karar ertelendi.
Silopi'de yola tuzaklanan uzaktan kumandalÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi
IÄŸdÄ±r'da etkili olan yoÄŸun sis nedeniyle tÃ¼m uÃ§ak seferleri iptal edildi
Valilerin pasaportuna el konulduÄŸuna dair haberler yalanlandÄ±
Adana'da 12 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ yurt yangÄ±nÄ± ile ilgili tutuklanan dÃ¶rt kiÅŸi tahliye edildi
12. TÃ¼rkiye Ä°hsan Yener Klavye ÅžampiyonasÄ±'na 54 ÅŸehirdeki 204 okuldan 862 kiÅŸi katÄ±ldÄ±
Bakanlar Kurulu, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±
TEÄ°AÅž verilerinden derlenen bilgilere gÃ¶re, 2016 tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek elektrik tÃ¼ketilen yÄ±lÄ± oldu
YÃ¼ksek Mahkeme Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerler hakkÄ±ndaki hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacak.
Nimetullah ErdoÄŸmuÅŸ, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraat etti