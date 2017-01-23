12:37, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Sudan Devlet BaÅŸkanÄ±'ndan 'Trump' aÃ§Ä±klamasÄ±





Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, "Barack Obama yÃ¶netiminin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±k. Bunun, Trump baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ABD yÃ¶netiminde de ikili iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinin Ã¶n adÄ±mÄ± olmasÄ±nÄ± arzuluyoruz." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SudanÂ Devlet BaÅŸkanÄ±Â Ã–mer el-BeÅŸir, ABD'nin Sudan'a olan ticari yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± kaldÄ±rma kararÄ±nÄ±n, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesine zemin hazÄ±rlamasÄ± temennisinde bulundu. Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±na baÄŸlÄ± YÃ¼ksek GÃ¼venlik Akademisinin yeni binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan BeÅŸir, "Barack Obama yÃ¶netiminin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±k. Bunun, Trump baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ABD yÃ¶netiminde de ikili iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinin Ã¶n adÄ±mÄ± olmasÄ±nÄ± arzuluyoruz." dedi. BeÅŸir, uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸin desteklenmesi iÃ§in ABD yÃ¶netimiyle birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±. Eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, gÃ¶revini Donald Trump'a devretmeden Ã¶nce yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± baÅŸkanlÄ±k kararÄ±yla, Sudan'a 20 yÄ±ldÄ±r uygulanan ticari yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti. SÃ¶z konusu baÅŸkanlÄ±k kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n, "Sudan'Ä±n insan haklarÄ± ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ±ndaki performansÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesini teÅŸvik" amacÄ±yla 6 ay sonrasÄ±na ertelendiÄŸi kaydedilmiÅŸti.

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