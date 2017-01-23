DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:17, 23 Ocak 2017 Pazartesi
Afrika
12:37, 23 Ocak 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ±'ndan 'Trump' aÃ§Ä±klamasÄ±
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ±'ndan 'Trump' aÃ§Ä±klamasÄ±

Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, "Barack Obama yÃ¶netiminin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±k. Bunun, Trump baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ABD yÃ¶netiminde de ikili iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinin Ã¶n adÄ±mÄ± olmasÄ±nÄ± arzuluyoruz." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SudanÂ Devlet BaÅŸkanÄ±Â Ã–mer el-BeÅŸir, ABD'nin Sudan'a olan ticari yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± kaldÄ±rma kararÄ±nÄ±n, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesine zemin hazÄ±rlamasÄ± temennisinde bulundu.

Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±na baÄŸlÄ± YÃ¼ksek GÃ¼venlik Akademisinin yeni binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan BeÅŸir, "Barack Obama yÃ¶netiminin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±k. Bunun, Trump baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ABD yÃ¶netiminde de ikili iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinin Ã¶n adÄ±mÄ± olmasÄ±nÄ± arzuluyoruz." dedi.

BeÅŸir, uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸin desteklenmesi iÃ§in ABD yÃ¶netimiyle birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, gÃ¶revini Donald Trump'a devretmeden Ã¶nce yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± baÅŸkanlÄ±k kararÄ±yla, Sudan'a 20 yÄ±ldÄ±r uygulanan ticari yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti. SÃ¶z konusu baÅŸkanlÄ±k kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n, "Sudan'Ä±n insan haklarÄ± ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ±ndaki performansÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesini teÅŸvik" amacÄ±yla 6 ay sonrasÄ±na ertelendiÄŸi kaydedilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular sudan BeÅŸir trump
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Afrika Haberleri
Filipinler'de asker komÃ¼nist isyancÄ±larla Ã§atÄ±ÅŸtÄ±
Filipinler'de asker komÃ¼nist isyancÄ±larla Ã§atÄ±ÅŸtÄ±

Filipinler hÃ¼kÃ¼metiyle komÃ¼nist isyancÄ±lar arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Roma'da sÃ¼rerken Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir isyancÄ± ve sekiz asker Ã¶ldÃ¼
Astana'da toplantÄ± Suriye'de ateÅŸkes ihlalleri sÃ¼rÃ¼yor
Astana'da toplantÄ±, Suriye'de ateÅŸkes ihlalleri sÃ¼rÃ¼yor

TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen Suriye konulu Astana toplantÄ±sÄ± devam ederken, Esad rejimi ve destekÃ§isi silahlÄ± yabancÄ± gruplar ateÅŸkes ihlallerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Hollanda BaÅŸbakanÄ± 'Ya sev ya terk et' dedi
Hollanda BaÅŸbakanÄ± 'Ya sev, ya terk et' dedi

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, mart ayÄ±nda yapÄ±lacak seÃ§im iÃ§in dÃ¼zenlediÄŸi kampanyada gazetelere ilan vererek HollandalÄ±lara hitaben "Kurallara uymayacaksan Ã¼lkeyi terk et." ifadesini kullandÄ±
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ±'ndan 'Trump' aÃ§Ä±klamasÄ±
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ±'ndan 'Trump' aÃ§Ä±klamasÄ±

Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, "Barack Obama yÃ¶netiminin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±k. Bunun, Trump baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ABD yÃ¶netiminde de ikili iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinin Ã¶n adÄ±mÄ± olmasÄ±nÄ± arzuluyoruz." dedi.
Japon Åžirketi Yazaki Bulgaristan da 5 bin kiÅŸiye iÅŸ saÄŸlÄ±yor
Japon Åžirketi Yazaki, Bulgaristanâ€™da 5 bin kiÅŸiye iÅŸ saÄŸlÄ±yor

Bulgaristan'da Dimitrovgrad (KayacÄ±k) ÅŸehrinde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ fabrikasÄ±nÄ± kurmaya baÅŸlayan otomobil parÃ§a Ã¼retimi yapan Yazaki Åžirketi 5 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸlÄ±yor
Tibet'te yabancÄ± personele Ã§alÄ±ÅŸma kolaylÄ±ÄŸÄ±
Tibet'te yabancÄ± personele Ã§alÄ±ÅŸma kolaylÄ±ÄŸÄ±

Tibet Ã–zerk BÃ¶lgesi Ä°nsan KaynaklarÄ± ve Sosyal GÃ¼venlik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 1 Nisan'dan itibaren, Tibet'te Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ±lar iÃ§in idari iÅŸlemler daha standart hale getirilecek
Facebook'tan Ä°slami sayfalara sansÃ¼r
Facebook'tan Ä°slami sayfalara sansÃ¼r

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook, TÃ¼rkiyeâ€™deki bazÄ± Ä°slami ve milli sayfalarÄ± kapattÄ±.
Maliki baÅŸbakan olursa IKBY baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan edecek
Maliki baÅŸbakan olursa IKBY baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan edecek

Barzani, Maliki'nin yeniden baÅŸbakan yapÄ±lmak istendiÄŸini, bunun gerÃ§ekleÅŸmesi halinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan edeceklerini sÃ¶yledi
Suriye konulu Astana toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±
Suriye konulu Astana toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±

Suriyeâ€™deki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye ve Rusyaâ€™nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Kazakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Astanaâ€™da dÃ¼zenlenen toplantÄ±da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere geÃ§ildi
Ã‡in'de quot dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k iÃ§ gÃ¶Ã§Ã¼ quot devam ediyor
Ã‡in'de "dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k iÃ§ gÃ¶Ã§Ã¼" devam ediyor

Ã‡in'de "Ã‡unyÃ¼n" olarak adlandÄ±rÄ±lan tatil sezonu trafiÄŸi sÃ¼resince bu yÄ±l 356 milyon kiÅŸi tren yolculuÄŸu yapacak
quot ABD'nin en yaÅŸlÄ± baÅŸkanÄ± quot iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±
"ABD'nin en yaÅŸlÄ± baÅŸkanÄ±" iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±

Kongrede ettiÄŸi yeminle Ã¼lkenin 45. BaÅŸkanÄ± olan Trump, siyasette kariyer yapmadan 60 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan koltuÄŸa oturan ilk kiÅŸi oldu
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi'nden 'KudÃ¼s' uyarÄ±sÄ±
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi'nden 'KudÃ¼s' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi, ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± durumunda doÄŸabilecek sonuÃ§lara karÅŸÄ± uyarÄ±da bulundu
Ã‡in'de doÄŸum oranÄ± artÄ±yor
Ã‡in'de doÄŸum oranÄ± artÄ±yor

Ã‡in'de tartÄ±ÅŸmalÄ± tek Ã§ocuk politikasÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi 2016'da doÄŸum oranÄ± yÃ¼zde 7,9 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi
Romanya'dan mahkum affÄ±na tepki
Romanya'dan mahkum affÄ±na tepki

Romanya hÃ¼kÃ¼metinin 5 yÄ±ldan az hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k sÃ¼releri kalanlarÄ± af etme kararÄ± halkÄ± sokaklara dÃ¶ktÃ¼
Gambiya'da gÃ¼venlik AfrikalÄ± birliklere emanet
Gambiya'da gÃ¼venlik AfrikalÄ± birliklere emanet

Gambiya'da seÃ§imi kaybeden Jammeh'in Ã¼lkeyi terk etmesi Ã¼zerine Afrika birlikleri gÃ¼venliÄŸi saÄŸlÄ±yor
Astana zirvesi baÅŸlÄ±yor
Astana zirvesi baÅŸlÄ±yor

Esad rejimi, TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran ve ABD heyetleri, bugÃ¼n Astanaâ€™da toplanacak

Haberler

"ABD'nin en yaÅŸlÄ± baÅŸkanÄ±" iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±
quot ABD'nin en yaÅŸlÄ± baÅŸkanÄ± quot iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi'nden 'KudÃ¼s' uyarÄ±sÄ±
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi'nden 'KudÃ¼s' uyarÄ±sÄ±

Trump, Obama'nÄ±n yasalarÄ±nÄ± kaldÄ±rmaya kararlÄ±
Trump Obama'nÄ±n yasalarÄ±nÄ± kaldÄ±rmaya kararlÄ±

ABD'de Trump protestolarÄ±
ABD'de Trump protestolarÄ±

KaradaÄŸi'den Trump'a "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k uyarÄ±sÄ±"
KaradaÄŸi'den Trump'a quot Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k uyarÄ±sÄ± quot

Trump'Ä±n Hazine BakanÄ± adayÄ±ndan Rusya aÃ§Ä±klamasÄ±
Trump'Ä±n Hazine BakanÄ± adayÄ±ndan Rusya aÃ§Ä±klamasÄ±

Trump Obama'dan gÃ¶revi devralÄ±yor
Trump Obama'dan gÃ¶revi devralÄ±yor

Trump, ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±nda Ä±srarlÄ±
Trump ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±nda Ä±srarlÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 