12:42, 23 Ocak 2017 Pazartesi

IÄŸdÄ±r'a uÃ§ak seferleri iptal edildi





IÄŸdÄ±r'da etkili olan yoÄŸun sis nedeniyle tÃ¼m uÃ§ak seferleri iptal edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi IÄŸdÄ±r'da etkili olan yoÄŸun sis sebebiyle tÃ¼m uÃ§ak seferleri iptal edildi. Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, DoÄŸu Anadolu'da 3 gÃ¼ndÃ¼r yaÅŸanan sisin, bugÃ¼n IÄŸdÄ±r'da etkisini artÄ±rmasÄ± nedeniyle IÄŸdÄ±r HavalimanÄ±'ndan yapÄ±lmasÄ± planlanan tÃ¼m iÃ§ hat seferleri yapÄ±lamadÄ±. DÄ±ÅŸ hat seferi bulunmayan havalimanÄ±ndaki sis dolayÄ±sÄ±yla Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ± ve Ankara EsenboÄŸa HavalimanÄ± ile IÄŸdÄ±r arasÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan iÃ§ hat seferleri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iptal edildi. Sis dolayÄ±sÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin 50 metreye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ IÄŸdÄ±r'dan yapÄ±lmasÄ± planlanan seferleri

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