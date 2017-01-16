12:41, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Hollanda BaÅŸbakanÄ± 'Ya sev, ya terk et' dedi





Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, mart ayÄ±nda yapÄ±lacak seÃ§im iÃ§in dÃ¼zenlediÄŸi kampanyada gazetelere ilan vererek HollandalÄ±lara hitaben "Kurallara uymayacaksan Ã¼lkeyi terk et." ifadesini kullandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HollandaÂ BaÅŸbakanÄ±Â Mark Rutte, mart ayÄ±nda yapÄ±lacakÂ seÃ§imÂ iÃ§in dÃ¼zenlediÄŸiÂ kampanyada gazetelere ilan vererek HollandalÄ±lara hitaben "Kurallara uymayacaksan Ã¼lkeyi terk et." ifadesini kullandÄ±. Ä°ktidarda bulunan Liberal Parti lideri Rutte, Hollanda'daki gazetelerin birÃ§oÄŸuna "BÃ¼tÃ¼n HollandalÄ±lara" baÅŸlÄ±klÄ± tam sayfalÄ±k ilan verdi. Ä°lan metninde toplum huzurunun bozulmasÄ±na izin vermeyeceklerini ifade eden Rutte, son yÄ±llarda toplum huzurunu bozan davranÄ±ÅŸlarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Rutte, toplumda herkesin aynÄ± kefeye konamayacaÄŸÄ±nÄ±, bu tÃ¼r davranÄ±ÅŸlarda bulunan kiÅŸilerin ayÄ±klanmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. Rutte, "kurallara uymayanlarÄ±n Ã¼lkeyi terk etmesi gerektiÄŸini" savundu. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.