Hollanda BaÅŸbakanÄ± 'Ya sev, ya terk et' dedi

HollandaÂ BaÅŸbakanÄ±Â Mark Rutte, mart ayÄ±nda yapÄ±lacakÂ seÃ§imÂ iÃ§in dÃ¼zenlediÄŸiÂ kampanyada gazetelere ilan vererek HollandalÄ±lara hitaben "Kurallara uymayacaksan Ã¼lkeyi terk et." ifadesini kullandÄ±.
Ä°ktidarda bulunan Liberal Parti lideri Rutte, Hollanda'daki gazetelerin birÃ§oÄŸuna "BÃ¼tÃ¼n HollandalÄ±lara" baÅŸlÄ±klÄ± tam sayfalÄ±k ilan verdi.
Ä°lan metninde toplum huzurunun bozulmasÄ±na izin vermeyeceklerini ifade eden Rutte, son yÄ±llarda toplum huzurunu bozan davranÄ±ÅŸlarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Rutte, toplumda herkesin aynÄ± kefeye konamayacaÄŸÄ±nÄ±, bu tÃ¼r davranÄ±ÅŸlarda bulunan kiÅŸilerin ayÄ±klanmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Rutte, "kurallara uymayanlarÄ±n Ã¼lkeyi terk etmesi gerektiÄŸini" savundu.
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Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, mart ayÄ±nda yapÄ±lacak seÃ§im iÃ§in dÃ¼zenlediÄŸi kampanyada gazetelere ilan vererek HollandalÄ±lara hitaben "Kurallara uymayacaksan Ã¼lkeyi terk et." ifadesini kullandÄ±
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