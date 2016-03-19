13:04, 23 Ocak 2017 Pazartesi

ÅžÄ±rnak'ta yola tuzaklanan patlayÄ±cÄ± imha edildi





Silopi'de yola tuzaklanan uzaktan kumandalÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilÃ§esinde PKK'lÄ±larca yola tuzaklanan patlayÄ±cÄ±, kontrollÃ¼ ÅŸekilde infilak ettirildi. ÅžÄ±rnak ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, ÃœÃ§aÄŸaÃ§ kÃ¶yÃ¼ yolundaki kontrollerde PKK'lÄ±larca tuzaklanan uzaktan kumandalÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± tespit edildi. Yol emniyeti alÄ±ndÄ±ktan sonra patlayÄ±cÄ±, uzman ekip tarafÄ±ndan kontrollÃ¼ ÅŸekilde infilak ettirildi. BombayÄ± yerleÅŸtirilen PKK'lÄ±larÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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