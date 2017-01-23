13:06, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Yunanistan'daki darbecilerin davasÄ± ertelendi





5 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan askeri helikopterle Yunanistan'a kaÃ§an sekiz askerin TÃ¼rkiye'ye iade edilip edilmeyeceklerine dair karar ertelendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra Yunanistanâ€™a kaÃ§an askerlerin TÃ¼rkiyeâ€™ye iade edilip edilmeyeceÄŸine dair karar 26 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 15.00â€™e ertelendi. YargÄ±tay seviyesindeki YÃ¼ksek Mahkeme, bir hakimin kaza geÃ§irmesi ve hakimlerin henÃ¼z kesin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini belirtmemeleri nedeniyle kararÄ±n Ã¼Ã§ gÃ¼n iÃ§in ertelendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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