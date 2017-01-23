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13:12, 23 Ocak 2017 Pazartesi

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TRT ve DigitÃ¼rk'Ã¼ basan FETÃ–'cÃ¼ler iÃ§in iddianame hazÄ±r
TRT ve DigitÃ¼rk'Ã¼ basan FETÃ–'cÃ¼ler iÃ§in iddianame hazÄ±r

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, Ä°stanbul'da TRT Ulus ve DigitÃ¼rk binalarÄ± ile Vodafone Arena StadÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±yla ilgili 56'sÄ± tutuklu 94 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde, Ä°stanbul'daÂ TRT UlusÂ veÂ DigitÃ¼rkÂ binalarÄ± ileÂ Vodafone Arena StadÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±yla ilgili 56'sÄ± tutuklu 94 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.



Ä°lgili Konular TRT DigitÃ¼rk 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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