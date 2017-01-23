Astana'da toplantÄ±, Suriye'de ateÅŸkes ihlalleri sÃ¼rÃ¼yor

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ SuriyeÂ konulu toplantÄ± sÃ¼rerken, BeÅŸarÂ Esad rejimiÂ ve destekÃ§isi silahlÄ± yabancÄ± gruplarÂ ateÅŸkes ihlallerine devam ediyor.
Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re baÅŸkent Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta ve Cobar bÃ¶lgelerinde yabancÄ± milisler kara saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenliyor. BaÅŸkentin gÃ¼neyindeki Dera ilinin Neva bÃ¶lgesi ve Hama ilinin San bÃ¶lgesi ile Halep'in kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Anadan, Hreytan ve Hayan bÃ¶lgeleri de hava saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalÄ±yor.
Esad rejiminin Akdeniz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki kalesi sayÄ±lan Lazkiye'deki KÃ¼rt DaÄŸÄ± bÃ¶lgesi ise karadan ve havadan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi oluyor.
Suriye genelinde 30 AralÄ±kâ€™ta ilan edilen ateÅŸkese muhalifler adÄ±na TÃ¼rkiye, rejim gÃ¼Ã§leri adÄ±na ise Rusya garantÃ¶r olmuÅŸtu.
Ancak rejim gÃ¼Ã§leri ve Ã¶zellikle Hizbullah gÃ¼Ã§lerinin ÅŸu ana kadar, Halep ilinin gÃ¼ney ve batÄ± kÄ±rsalÄ±, Lazkiye ili kÄ±rsalÄ±, Ä°dlib ili merkezi ve kÄ±rsalÄ±, Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki ilÃ§e ve beldeleri, Madaya ve Zebadani ilÃ§eleri, Hama ve Humus illerinin kuzeyinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki yerleÅŸimleri ile Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Dera ilinde yÃ¼zlerce kez ateÅŸkesi ihlal ettiÄŸi belirtiliyor.
Astana'da bugÃ¼n baÅŸlayan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde muhaliflerin rejim ordusu ve silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n ateÅŸkes ihlallerini, yerleri harita Ã¼zerinde iÅŸaretlenmiÅŸ bir rapor ÅŸeklinde toplantÄ±ya katÄ±lan taraflara sunmasÄ± bekleniyor.
Ä°hlallerin durdurulmasÄ±nÄ± isteyen muhaliflerin ayrÄ±ca, ateÅŸkesten sonra Esad ordusu ve Ä°ran destekli Hizbullah'Ä±n Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesi ile batÄ± kÄ±rsalÄ±ndaki Barada Vadisiâ€™nde ele geÃ§irdiÄŸi bÃ¶lgelerden geri Ã§ekilmesini isteyeceÄŸi kaydediliyor.
Astana'da muhalifler adÄ±na masaya oturan askeri heyette Åžam Kolordusu (Feylakuâ€™ÅŸ Åžam), Ä°zzet Ordusu (CeyÅŸÃ¼â€™l Ä°zza), Zafer Ordusu (CeyÅŸÃ¼â€™l NasÄ±r), Ä°slam Åžehitleri (ÅžÃ¼heda el-Ä°slam), MÃ¼cahitler Ordusu (CeyÅŸÃ¼â€™l MÃ¼cahidin), Birinci Sahil TÃ¼meni, Åžam Askerleri (EcnadÃ¼'l Åžam), Festakim BirliÄŸi (Tecemmu Festakim), Sultan Murat TugayÄ±, Åžam Cephesi (Ec-Cephe eÅŸ-Åžamiye), Ã–zgÃ¼r Ä°dlib Ordusu (CeyÅŸÃ¼â€™l Ä°dlib el-Hur), Ä°slam Ordusu (CeyÅŸÃ¼â€™l Ä°slam), GÃ¼ney Cephesi (Ec-Cephe ec-Cenubiye) temsilcileri bulunuyor.
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TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen Suriye konulu Astana toplantÄ±sÄ± devam ederken, Esad rejimi ve destekÃ§isi silahlÄ± yabancÄ± gruplar ateÅŸkes ihlallerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
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