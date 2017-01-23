Saadet'ten yeni 'baÅŸkanlÄ±k' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, prensipte baÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Herhangi bir baÅŸkanlÄ±k sistemine de 'evet' diyecek halimiz yok. NasÄ±l bir baÅŸkanlÄ±k? Demokratik bir baÅŸkanlÄ±k mÄ± yoksa istediÄŸi zaman ensesinde boza piÅŸirecek, demir yumruk olacak bir baÅŸkanlÄ±k mÄ±?" dedi.
KaramollaoÄŸlu, Kayseri'de Anadolu AslanlarÄ± Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (ASKON) tarafÄ±ndan bir restoranda dÃ¼zenlenen programda, TÃ¼rkiye'de artan oranda kÄ±rsaldan kentlere gÃ¶Ã§ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun da en Ã¶nemli sebebinin sÄ±nÄ±rlÄ± iÅŸ alanlarÄ± olduÄŸunu belirtti.
TÃ¼rkiye'de son 15 yÄ±lda yaptÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±n istihdamÄ± artÄ±rmaya yÃ¶nelik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan KaramollaoÄŸlu, Ã¼lkede sanayileÅŸmenin ihmal edilmesinden dolayÄ± gÃ¶Ã§Ã¼n ve iÅŸsizliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine iliÅŸkin de deÄŸerlendirmelerde bulunan KaramollaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Biz bu konudaki kararÄ±mÄ±zÄ± belirttik, Ã¶yle alel usul tepki koymak iÃ§in deÄŸil. Bu kanun gÃ¼ndeme geldiÄŸi gÃ¼nden itibaren bizi endiÅŸe kapladÄ±. Biz, prensip olarak baÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ± deÄŸiliz ama herhangi bir baÅŸkanlÄ±k sistemine de 'evet' diyecek halimiz yok. NasÄ±l bir baÅŸkanlÄ±k? Demokratik bir baÅŸkanlÄ±k mÄ± yoksa istediÄŸi zaman ensesinde boza piÅŸirecek, demir yumruk olacak bir baÅŸkanlÄ±k mÄ±? 'Efendim, bizim baÅŸkanÄ±n demir yumruÄŸu yok ki, ÅŸahÄ±slara gÃ¶re kanunlar Ã§Ä±kmaz ki.' YarÄ±n o gider, demir yumruÄŸu olan birisi gelir. Onun iÃ§in ilk defa bu fikirlerimi sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na ilettim. CumhurbaÅŸkanÄ± da dahil bugÃ¼n iktidarda bulunanlar bizim arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, severiz ama hatalarÄ±nÄ± da sÃ¶ylemeden edemeyiz. Dost acÄ± sÃ¶yler."
TÃ¼rkiye'nin baÅŸÄ±nda yÄ±llardÄ±r terÃ¶r belasÄ± bulunduÄŸunu, 15 Temmuz'un da planlanmÄ±ÅŸ bir terÃ¶r hadisesi olduÄŸunu hatÄ±rlatan KaramollaoÄŸlu, "Bizim bugÃ¼n bir terÃ¶r belamÄ±z var. Bunu gÃ¶z ardÄ± edemeyiz. 15 Temmuz da aslÄ±nda planlanmÄ±ÅŸ bir terÃ¶r hadisesi. Allah muhafaza etti. Bu hadise nasÄ±l meydana geldi, bu hadisenin meydana gelmesinden devletin bÃ¼tÃ¼n organlarÄ± nasÄ±l bihaber oldu, buna bir tÃ¼rlÃ¼ akÄ±l erdiremiyorum. YargÄ±da, emniyette, askerde, saÄŸlÄ±kta devletin tÃ¼m kademelerinde varlarmÄ±ÅŸ. NasÄ±l gÃ¶rememiÅŸiz, nasÄ±l farkÄ±na varamamÄ±ÅŸÄ±z. BugÃ¼n hÃ¼kÃ¼met bunu kabul etti, bu gÃ¼zel bir ÅŸeydir. Tedbir almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
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KaramollaoÄŸlu, prensipte baÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Herhangi bir baÅŸkanlÄ±k sistemine de 'evet' diyecek halimiz yok." dedi
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