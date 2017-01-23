13:36, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Filipinler'de asker komÃ¼nist isyancÄ±larla Ã§atÄ±ÅŸtÄ±





Filipinler hÃ¼kÃ¼metiyle komÃ¼nist isyancÄ±lar arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Roma'da sÃ¼rerken Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir isyancÄ± ve sekiz asker Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filipinler'in Kuzey Cotabato eyaletinde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 8 asker ile 1 isyancÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Filipinler Haber AjansÄ±na gÃ¶re, Kuzey Cotabato'nun Makilala kentindeÂ ordu mensuplarÄ±yla Filipinler KomÃ¼nist Partisinin (CPP) silahlÄ± kanadÄ± Yeni Halk Ordusunun (NPA) Ã¼yeleri arasÄ±nda cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. YaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmada, 8 asker ile 1 isyancÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 5 isyancÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 39. Piyade Taburu Birlik KomutanÄ± Albay Harold Argamosa, askerlereÂ komÃ¼nist isyancÄ±larÄ±n bÃ¶lgedekiÂ bir tÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n rahatsÄ±z edildiÄŸine dairÂ ihbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye gittikleri sÄ±rada ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. ROMA'DAKÄ° BARIÅž GÃ–RÃœÅžMELERÄ° DiÄŸer yandan,Â Filipinler hÃ¼kÃ¼metiyle komÃ¼nist isyancÄ±lar arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ aÅŸamasÄ± Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da devam ediyor. HÃ¼kÃ¼metin barÄ±ÅŸ temsilcisi Silvestre Bello, NPA ile ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini vurgularken,Â NDF'nin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Fidel AgcaoiliÂ ise ateÅŸkesin hÃ¼kÃ¼met heyetine baÄŸlÄ± olduÄŸunu kaydederek 400'e yakÄ±nÂ siyasi mahkumun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebini yineledi. BarÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Roma'da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu. HÃ¼kÃ¼metle komÃ¼nist isyancÄ±lar arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ikinci aÅŸamasÄ±, ekim ayÄ±nda NorveÃ§'in baÅŸkenti Oslo'da resmen baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. BarÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, hÃ¼kÃ¼metin barÄ±ÅŸ temsilcisi Silvestre Bello, Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BarÄ±ÅŸ SÃ¼reci DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± Ofisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jesus Dureza ve NDF'nin, Ã§alÄ±ÅŸma komitelerinin ana hatlarÄ±nÄ±n belirlenmesi ve ortak ateÅŸkes iÃ§in mÃ¼ÅŸterek bir taslak Ã¼zerinde anlaÅŸmaya varÄ±lmasÄ± konusunda gÃ¶revlendirildiÄŸi duyurulmuÅŸtu.Â KomÃ¼nist isyancÄ±lar, 19 AÄŸustos'ta hapisteki bazÄ± Ã¼yelerinin hÃ¼kÃ¼metle yeniden baÅŸlayan barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lmak Ã¼zere salÄ±verilmesinin ardÄ±ndan tek taraflÄ± ateÅŸkes ilan etmiÅŸti. Tek taraflÄ± ateÅŸkesin 21 AÄŸustos'ta yerel saatle 00.01'den, 27 AÄŸustos saat 23.59'a kadar sÃ¼receÄŸi bildirilmiÅŸti. Filipinler hÃ¼kÃ¼metiyle komÃ¼nist isyancÄ±lar arasÄ±nda 26 AÄŸustos'ta NorveÃ§'in baÅŸkenti Oslo'da yapÄ±lan barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, komÃ¼nist grup hÃ¼kÃ¼metle sÃ¼resiz ateÅŸkes konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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