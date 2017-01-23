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14:18, 23 Ocak 2017 Pazartesi
Politika
13:51, 23 Ocak 2017 Pazartesi

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CHP anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± alanlara iniyor
CHP anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± alanlara iniyor

CHP, TBMM'de kabul edilen ve gelecek aylarda referanduma sunulmasÄ± beklenen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± alanlara iniyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP, TBMM'de kabul edilen ve gelecek aylarda referanduma sunulmasÄ± beklenen Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± alanlara iniyor.

AK Parti'nin 18 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine karÅŸÄ± TBMM'de mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼ten CHP, teklifin geÃ§mesiyle rotayÄ± referanduma Ã§evirdi.

YakÄ±n zamanda, partisinin 81 il baÅŸkanÄ± ve Parti Meclisi (PM) Ã¼yeleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±larda, referandum ihtimaline karÅŸÄ± partisinin yol haritasÄ±nÄ± belirleyen CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, alanlara inmeye hazÄ±rlanÄ±yor.

Bu sÃ¼reÃ§te, deÄŸiÅŸik illerde yapÄ±lacak toplantÄ± ve mitinglerle, halkla buluÅŸacak olan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, vatandaÅŸlarla bire bir temas kurmak iÃ§in ev ve esnaf ziyaretleri de gerÃ§ekleÅŸtirecek. Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve sendikalar ile de bir araya gelecek.

Partinin Merkez YÃ¶netim Kurulu (MYK) Ã¼yeleri ve milletvekilleri de kendi bÃ¶lgelerinde yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalara imza atacak.

Parti Ã¶rgÃ¼tleri de AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine karÅŸÄ± Ã§Ä±kma gerekÃ§elerini halka anlatmak iÃ§in bir dizi Ã§alÄ±ÅŸma yapacak. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine karÅŸÄ± hazÄ±rlanan Ã§eÅŸitli broÅŸÃ¼rleri pazarlarda, otobÃ¼s duraklarÄ±nda, sokakta, metro istasyonlarÄ±nÄ±n giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda halka daÄŸÄ±tacak olan Ã¶rgÃ¼tler, ev ve iÅŸ yeri ziyaretleri gerÃ§ekleÅŸtirecek.

MÃœCADELE SOSYAL MEDYADAN DA YÃœRÃœTÃœLECEK

CHP, sÃ¶z konusu sistem deÄŸiÅŸikline karÅŸÄ± mÃ¼cadelesini sosyal medya ve internet Ã¼zerinden de yÃ¼rÃ¼tecek.

Bu kapsamda, anamuhalefet partisi tarafÄ±ndan, seslendirmesini Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun yaptÄ±ÄŸÄ±, Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk vurgulu kÄ±sa film hazÄ±rlandÄ±. Ä°zmir MarÅŸÄ±'nÄ±n yeniden yorumlandÄ±ÄŸÄ± 2 dakika 45 saniyelik film, 2D animasyon tekniÄŸiyle yapÄ±ldÄ±.

Cumhuriyet'in ilanÄ±ndan bugÃ¼nlere yaÅŸanan sÃ¼recin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± filmde, son dÃ¶nemdeki geliÅŸmelere de atÄ±fta bulunuldu.

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Ä°lgili Konular Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi chp
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