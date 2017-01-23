13:47, 23 Ocak 2017 Pazartesi

TÃ¼rkiye'den Ä°srail'e kÄ±nama





TÃ¼rkiye yeni yerleÅŸim kararlarÄ± almasÄ± sebebiyle Ä°srail'i kÄ±nadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye, 'Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±nda tutmakta olduÄŸu Filistin topraklarÄ±ndaki yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸimlerde 560 yeni konut inÅŸasÄ±na onay vermesini' kÄ±nadÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in konuya iliÅŸkin kararÄ± kÄ±nanarak, ÅŸunlar kaydedildi: "Yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim faaliyetlerini kÄ±nayan ve bu faaliyetlerin iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m zeminini tahrip ettiÄŸini kayÄ±t altÄ±na alan 2334 sayÄ±lÄ± ve 23 AralÄ±k 2016 tarihli BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi kararÄ±na raÄŸmen, Ä°srail'in sÃ¶z konusu siyasetini sÃ¼rdÃ¼rmesi, bu Ã¼lkenin uluslararasÄ± hukuku ve uluslararasÄ± toplumu hiÃ§e sayan tutumunun yeni bir gÃ¶stergesidir." Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi Ä°nÅŸaat ve Planlama Komitesi, dÃ¼n DoÄŸu KudÃ¼s'te yeni konutlarÄ±n inÅŸasÄ±na onay vermiÅŸti.

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