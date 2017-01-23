13:56, 23 Ocak 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan, Tanzanya'da resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ± | VÄ°DEO





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± Magufuli tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi ziyaret iÃ§in geldiÄŸi Tanzanya'da Devlet BaÅŸkanÄ± John Pombe Joseph Magufuli tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan iÃ§in, Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± olan Tanzanya'nÄ±n DarÃ¼sselam ÅŸehrindeki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nÄ±n Hint Okyanusu'na bakan giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde Magufuli tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lama tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Magufuli'nin tÃ¶ren alanÄ±ndaki yerlerini almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan top atÄ±ÅŸlarÄ± eÅŸliÄŸinde iki Ã¼lkenin milli marÅŸlarÄ± Ã§alÄ±ndÄ±. ErdoÄŸan, MuhafÄ±z AlayÄ± TÃ¶ren KÄ±tasÄ±nÄ± selamladÄ±. Ä°ki Ã¼lke heyetlerinin takdimi sonrasÄ±nda ErdoÄŸan ve Magufuli, yÃ¼rÃ¼yerek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nÄ±n bahÃ§esinden iÃ§eri girdi. Ellerinde TÃ¼rkiye ve Tanzanya bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan vatandaÅŸlarca sevgi ve yerel dans gÃ¶sterileriyle karÅŸÄ±lanan ErdoÄŸan, burada Magufuli ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± "tamtam" adÄ± verilen Afrika davulu Ã§aldÄ±. ErdoÄŸan ve Magufuli, karÅŸÄ±lamanÄ±n ardÄ±ndan baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere geÃ§ti. Â

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