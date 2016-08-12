14:05, 23 Ocak 2017 Pazartesi

SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder'in davasÄ± baÅŸladÄ±





HDP Ankara Milletvekili Ã–nder hakkÄ±ndaki 33 yÄ±la kadar hapis istemiyle aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HDP Ankara Milletvekili SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder'in, 33 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya tutuksuz yargÄ±lanan Ã–nder, Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada savunma yapan Ã–nder, isnat edilen suÃ§lamalarÄ± reddederek, mahkeme salonunda yapacaÄŸÄ± detaylÄ± savunma iÃ§in sÃ¼re istedi. Avukat Serhat Eren, mÃ¼vekkili hakkÄ±nda soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda verilen adli kontrol kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. DiyarbakÄ±r 2. Sulh Ceza HakimliÄŸince, soruÅŸturma tamamlanÄ±ncaya kadar konulmasÄ± nedeniyle adli kontrol kararÄ± talebinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± reddeden mahkeme heyeti, duruÅŸmayÄ± erteledi. Ä°ddianamede, HDP Milletvekili Ã–nder hakkÄ±nda, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ile "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etmek" suÃ§larÄ±ndan 33 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.

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