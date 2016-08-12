SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder'in davasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
HDP Ankara Milletvekili SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder'in, 33 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya tutuksuz yargÄ±lanan Ã–nder, Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±.
DuruÅŸmada savunma yapan Ã–nder, isnat edilen suÃ§lamalarÄ± reddederek, mahkeme salonunda yapacaÄŸÄ± detaylÄ± savunma iÃ§in sÃ¼re istedi.
Avukat Serhat Eren, mÃ¼vekkili hakkÄ±nda soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda verilen adli kontrol kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.
DiyarbakÄ±r 2. Sulh Ceza HakimliÄŸince, soruÅŸturma tamamlanÄ±ncaya kadar konulmasÄ± nedeniyle adli kontrol kararÄ± talebinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± reddeden mahkeme heyeti, duruÅŸmayÄ± erteledi.
Ä°ddianamede, HDP Milletvekili Ã–nder hakkÄ±nda, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ile "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etmek" suÃ§larÄ±ndan 33 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.
HDP Ankara Milletvekili Ã–nder hakkÄ±ndaki 33 yÄ±la kadar hapis istemiyle aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± Magufuli tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
CHP, TBMM'de kabul edilen ve gelecek aylarda referanduma sunulmasÄ± beklenen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± alanlara iniyor.
TÃ¼rkiye yeni yerleÅŸim kararlarÄ± almasÄ± sebebiyle Ä°srail'i kÄ±nadÄ±
KaramollaoÄŸlu, prensipte baÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Herhangi bir baÅŸkanlÄ±k sistemine de 'evet' diyecek halimiz yok." dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, Ä°stanbul'da TRT Ulus ve DigitÃ¼rk binalarÄ± ile Vodafone Arena StadÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±yla ilgili 56'sÄ± tutuklu 94 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
5 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan askeri helikopterle Yunanistan'a kaÃ§an sekiz askerin TÃ¼rkiye'ye iade edilip edilmeyeceklerine dair karar ertelendi.
Silopi'de yola tuzaklanan uzaktan kumandalÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi
IÄŸdÄ±r'da etkili olan yoÄŸun sis nedeniyle tÃ¼m uÃ§ak seferleri iptal edildi
Valilerin pasaportuna el konulduÄŸuna dair haberler yalanlandÄ±
Adana'da 12 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ yurt yangÄ±nÄ± ile ilgili tutuklanan dÃ¶rt kiÅŸi tahliye edildi
12. TÃ¼rkiye Ä°hsan Yener Klavye ÅžampiyonasÄ±'na 54 ÅŸehirdeki 204 okuldan 862 kiÅŸi katÄ±ldÄ±
Bakanlar Kurulu, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±
TEÄ°AÅž verilerinden derlenen bilgilere gÃ¶re, 2016 tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek elektrik tÃ¼ketilen yÄ±lÄ± oldu
YÃ¼ksek Mahkeme Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerler hakkÄ±ndaki hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacak.
Nimetullah ErdoÄŸmuÅŸ, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraat etti