14:17, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Erzurum'da zincirleme kaza: 32 yaralÄ±





Erzurum'un Pasinler ilÃ§esinde, buzlanma ve sis nedeniyle 7 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ±nda 32 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Erzurum'unÂ PasinlerÂ ilÃ§esinde meydana gelenÂ zincirleme trafik kazasÄ±nda 32 kiÅŸi yaralandÄ±. Pasinler karayolunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri henÃ¼z belirlenemeyen 25 FF 535 plakalÄ± otomobil ile karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen 25 D 9362 plakalÄ± minibÃ¼s, ÃœmgÃ¼ mevkisinde sis ve buzlanma nedeniyle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. KazayÄ± gÃ¶ren 16 LPJ 15 plakalÄ± tÄ±r, kaza yapan araÃ§lara vurmamak iÃ§in durduÄŸu sÄ±rada arkadan gelen 2 minibÃ¼s ve bir otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada, kazaya karÄ±ÅŸan araÃ§lara Ã§arpmamak iÃ§in manevra yapan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± minibÃ¼s ÅŸarampole devrildi. 7 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazanÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 32 kiÅŸiden bazÄ±larÄ± araÃ§larda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Ä°tfaiye ekipleri ve Ã§evredekilerin kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaralÄ±lardan 28'i Pasinler Devlet Hastanesinde, 4'Ã¼ de Erzurum'daki hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Kaza nedeniyle aksayan ulaÅŸÄ±m, araÃ§larÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan normale dÃ¶ndÃ¼.

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