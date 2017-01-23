Erzurum'da zincirleme kaza: 32 yaralÄ±

Erzurum'unÂ PasinlerÂ ilÃ§esinde meydana gelenÂ zincirleme trafik kazasÄ±nda 32 kiÅŸi yaralandÄ±.
Pasinler karayolunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri henÃ¼z belirlenemeyen 25 FF 535 plakalÄ± otomobil ile karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen 25 D 9362 plakalÄ± minibÃ¼s, ÃœmgÃ¼ mevkisinde sis ve buzlanma nedeniyle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.
KazayÄ± gÃ¶ren 16 LPJ 15 plakalÄ± tÄ±r, kaza yapan araÃ§lara vurmamak iÃ§in durduÄŸu sÄ±rada arkadan gelen 2 minibÃ¼s ve bir otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada, kazaya karÄ±ÅŸan araÃ§lara Ã§arpmamak iÃ§in manevra yapan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± minibÃ¼s ÅŸarampole devrildi.
7 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazanÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 32 kiÅŸiden bazÄ±larÄ± araÃ§larda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Ä°tfaiye ekipleri ve Ã§evredekilerin kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaralÄ±lardan 28'i Pasinler Devlet Hastanesinde, 4'Ã¼ de Erzurum'daki hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Kaza nedeniyle aksayan ulaÅŸÄ±m, araÃ§larÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan normale dÃ¶ndÃ¼.
Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± HalefoÄŸlu'nun cenazesi, TeÅŸvikiye Camisi'nde Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "FETÃ– yalnÄ±zca TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tÃ¼m Ã¼lkeler iÃ§in tehdittir. Bu sinsi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Tanzanya'da da uzantÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu biliyoruz." dedi
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KurtulmuÅŸ, Trump'tan GÃ¼len'in iadesini ve PYD'ye destekten vazgeÃ§ilmesini beklediklerini sÃ¶yledi
Anadolu yakasÄ±nda yapÄ±lan Dudullu-BostancÄ± metrosunun tÃ¼nel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸâ€™Ä±n butona basmasÄ±yla baÅŸladÄ±
Erzurum'un Pasinler ilÃ§esinde, buzlanma ve sis nedeniyle 7 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ±nda 32 kiÅŸi yaralandÄ±
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