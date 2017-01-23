TÃ¼rkiye, Trump'tan GÃ¼len'in iadesini bekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, "Trump yÃ¶netiminden, GÃ¼len'in ABD'den TÃ¼rkiye'ye iadesini ve PYD'ye verilen desteklerin sona erdirilmesini temenni ediyoruz." dedi.
KurtulmuÅŸ, Bakanlar Kurulu sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SayÄ±n Trump, ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶reve baÅŸlamÄ±ÅŸ ve bu sÃ¼reÃ§te, hem OrtadoÄŸu politikalarÄ±nda hem dÃ¼nya siyasetinde ABD'nin izleyeceÄŸi yeni yol haritalarÄ±nÄ± ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Ãœmit ederiz ki yeni yÃ¶netim, hem OrtadoÄŸu'da barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayacak perspektiflere sahip olsun hem dÃ¼nyada barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayacak Ã¶nemli adÄ±mlarÄ±n atÄ±labilmesine imkan saÄŸlayacak inisiyatifler alsÄ±n. Bu Ã§erÃ§evede, Ã¶zellikle TÃ¼rkiye ile ABD iliÅŸkileri bakÄ±mÄ±ndan eski yÃ¶netim zamanÄ±nda tekrarlanan hatalarÄ±n tekrarlanmayacaÄŸÄ± kanaati ve Ã¼midindeyiz." dedi.
KurtulmuÅŸ, "Trump yÃ¶netiminden, Ã¶zellikle TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerini yeniden gÃ¼Ã§lendirmek bakÄ±mÄ±ndan iki konuda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini gÃ¶zden geÃ§irmelerini tavsiye ve temenni ediyoruz. Bunlardan birisi 15 Temmuz darbesinde bu halkÄ±n bÃ¼tÃ¼nÃ¼ne karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸlemiÅŸ bir eÅŸkÄ±ya Ã§etesinin baÅŸÄ± olan GÃ¼len'in ABD'den TÃ¼rkiye'ye iadesiâ€¦ Ä°kinci temel mesele ise PYD'ye verilen desteklerin sona erdirilmesi." ifadelerini kullandÄ±.
Trump dÃ¶neminde Feto'nun iade edilmesiyle ilgili talepleri tekrarlayacaklarÄ±nÄ± belirten KurtulmuÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â
"Burada asÄ±l olan, orada devam eden hukuki bir sÃ¼rece mÃ¼dahale etmekten daha Ã§ok, yeni Amerikan yÃ¶netiminin niyetini ortaya koymasÄ±dÄ±r. Yeni Amerikan yÃ¶netimi, Ã¼Ã§ beÅŸ tane eÅŸkÄ±yayÄ± yÃ¶neten bir eÅŸkÄ±yabaÅŸÄ±nÄ± mÄ± tercih edecek, yoksa 80 milyonluk bir TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni mi tercih edecek? DolayÄ±sÄ±yla biz burada dostluk, mÃ¼ttefiklik iliÅŸkilerimiz Ã§erÃ§evesinde Ä±srarla Feto'nun iadesi ile ilgili taleplerimizi her platformda dile getiriyoruz. SonuÃ§ alacaÄŸÄ±mÄ±z Ã¼midindeyiz."Â
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