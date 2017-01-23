İstanbul'a yeni metro hattı

2019 yılında tamamlanması planlanan, 13 istasyonlu 14.2 km’lik metro hattı ile tek yönde saatte 43 bin 200 yolcu taşınacak.
Metro şantiyesinde düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Kadir Topbaş, “Bugün burada İstanbul’un çok önemli hatlarından bir tanesi, kuzey güney aksında diğer 3 hattı da kesen bir hat yapılacak. Günde 10 metre mesafe almak suretiyle bu kazıyı yapacaklar. Kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz. Maliyeti 2 milyar 250 milyon” şeklinde konuştu.
Metronun banliyö hattının yanı sıra 3 hatla kesişeceğini belirten Topbaş, yer altından yüzeye çıkmadan binlerce insanın ulaşımının sağlanacağını söyledi. Proje, Dudullu İstasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy (Yapımı devam ediyor) hattı, Kozyatağı İstasyonunda ise M4 Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattı ile entegrasyon sağlayacak. Bostancı İstasyonunda Marmaray ve Deniz ulaşım akslarıyla bağlantı sağlarken ihale aşmasında olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattıyla da bağlantılı olacak.
Proje ile birlikte aktarma ve transfer merkezlerinin de yapılacağını belirten Topbaş, “Vatandaş aracıyla gelsin, park etsin, metroya binsin. Bu istasyonların yakın çevresinde 2.870 araçlık otopark programlandı” dedi. İstanbul’un dünyadaki en çok raylı sisteme sahip kent olacağını söyleyen Topbaş, “2019 yılında bir kısmı bitmeye yakın 489 km raylı sisteme erişeceğiz. İstanbul’daki raylı sistem 2023 yılında 1001 kilometreye ulaşacak, böylece dünyada en çok ve en modern raylı sisteme erişen bir kent olacak” dedi. Konuşmasının ardından butona basarak çalışmaları başlatan Topbaş, işçilerle birlikte anı fotoğrafı çektirdi, şantiyedeki işçilere baklava dağıttı.
Dudullu-Bostancı Metro hattı 90 saniyede bir sefer yapacak ve hattın yolculuk süresi 21 dakika olacak. Üsküdar-Çekmeköy hattında olduğu gibi sürücüsüz metro hizmet verecek. Hattın tamamlanmasıyla; Modoko’dan Eminönü’ne 28 dakikada, İçerenköy’den Taksim’e 35 dakikada, Kayışdağı’ndan Kadıköy’e 19 dakikada ve Parseller Mahallesi’nden Bostancı’ya da 21 dakikada kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.
1. Bostancı İstasyonu
2. Emin Ali Paşa İstasyonu
3. Ayşe Kadın İstasyonu
4. Kozyatağı İstasyonu
5. Küçükbakkalköy İstasyonu
6. İçerenköy İstasyonu
7. Kayışdağı İstasyonu
8. Türk-İş Blokları İstasyonu
9. İmes İstasyonu
10. Modoko İstasyonu
11. Dudullu İstasyonu
12. Yukarı Dudullu İstasyonu
13. Depo İstasyonu
Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu'nun cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi
Bakanlık Mahmutbey gişelerinde fazla tahsil edilen ücretlerin itirazsız iade edileceğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir. Bu sinsi terör örgütünün Tanzanya'da da uzantılarının olduğunu biliyoruz." dedi
Gaziantep'te ByLock kullandıkları iddiasıyla 42'si polis 44 şüpheli gözaltına alındı
KPSS hırsızlığında 3 şüpheli hakkında daha iddianame hazırlanarak mahkemeye gönderildi
Özel yetenekli öğrencilerin, 21. yüzyıl becerilerini kazanması, üretim odaklı ve proje tabanlı düşünebilen bireyler olması amacıyla, 22-25 Mayıs'ta "Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali" düzenlenecek
Kurtulmuş, Trump'tan Gülen'in iadesini ve PYD'ye destekten vazgeçilmesini beklediklerini söyledi
Anadolu yakasında yapılan Dudullu-Bostancı metrosunun tünel çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın butona basmasıyla başladı
Erzurum'un Pasinler ilçesinde, buzlanma ve sis nedeniyle 7 aracın karıştığı trafik kazasında 32 kişi yaralandı
HDP Ankara Milletvekili Önder hakkındaki 33 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli tarafından resmi törenle karşılandı
CHP, TBMM'de kabul edilen ve gelecek aylarda referanduma sunulması beklenen anayasa değişikliğine karşı alanlara iniyor.
Karamollaoğlu, prensipte başkanlık sistemine karşı olmadıklarını belirterek, "Herhangi bir başkanlık sistemine de 'evet' diyecek halimiz yok." dedi
FETÖ'nün darbe girişiminde, İstanbul'da TRT Ulus ve Digitürk binaları ile Vodafone Arena Stadı'nı ele geçirmeye çalışılmasıyla ilgili 56'sı tutuklu 94 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
5 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan sekiz askerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceklerine dair karar ertelendi.