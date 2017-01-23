14:31, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Åžili'de yangÄ±n, OHAL ilan edildi





Åžili'de 100 bin hektardan fazla ormanlÄ±k alanÄ± kÃ¼le Ã§eviren yangÄ±nlar nedeniyle OHAL ilan edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Åžili'deki orman yangÄ±nlarÄ±nda 100 bin hektardan fazla alan yok oldu. Åžili hÃ¼kÃ¼meti, uzun sÃ¼reli kuraklÄ±k ve 40 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da etkisiyle bÃ¼yÃ¼yen yangÄ±nlardan etkilenen bÃ¶lgelerde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ilan etti. TarÄ±m BakanÄ± Carlos Furche, Ä°spanya, Peru ve Meksika'nÄ±n yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. YangÄ±nlardan en Ã§ok etkilenen O'Higgins bÃ¶lgesinde, evler ve meralar kullanÄ±lamaz hale geldi, Ã§iftlik hayvanlarÄ± telef oldu. Åžili'nin Ulusal Orman DerneÄŸi de hafta sonu Ã¼lke Ã§apÄ±nda 100'den fazla orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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