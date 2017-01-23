14:43, 23 Ocak 2017 Pazartesi

2011'de aÃ§Ä±lacaktÄ±, 2017'ye de yetiÅŸmiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de yapÄ±mÄ±na 2006'da baÅŸlanan ve 2011'de aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan ancak aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± defalarca ertelenen yeni havalimanÄ±nÄ±n bu yÄ±l da faaliyete geÃ§emeyeceÄŸi bildirildi.

Berlin Belediye BaÅŸkanÄ± Michael MÃ¼ller ve Berlin Brandenburg HavalimanÄ± BaÅŸkanÄ± Karsten MuÌˆhlenfeld, Berlin Brandenburg HavalimanÄ±nÄ±n, bu yÄ±l iÃ§in planlanan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 2017'ye yetiÅŸmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Son ertelemeyle havalimanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± beÅŸinci kez ertelendi.

Åžirket yÃ¶netimi, havalimanÄ±nÄ±n yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme sisteminde sorun olduÄŸu sonucuna vardÄ±. Åžirketten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yangÄ±n durumunda bin 200 kapÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in yeniden kablo dÃ¶ÅŸenmesi gerektiÄŸi duyuruldu.

MÃ¼hlenfeld, havalimanÄ±nÄ±n 2017 iÃ§inde aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n Ã§ok riskli olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Belediye BaÅŸkanÄ± MÃ¼ller ise aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±n 2018 yÄ±lÄ±nÄ± geÃ§meyeceÄŸini sÃ¶yledi.

BOÅž KALMA MALÄ°YETÄ°: AYLIK 17 MÄ°LYON AVRO

HavalimanÄ±na ÅŸimdiye kadar 6,5 milyar avro harcandÄ±ÄŸÄ±, havalimanÄ±nÄ±n boÅŸ kalmasÄ±nÄ±n maliyetinin her ay 17 milyon avro olduÄŸu hesaplanÄ±yor.

HavalimanÄ±nÄ±n geleceÄŸiyle ilgili bir sonraki toplantÄ±nÄ±n 7 Åžubat'ta yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

2011'DE AÃ‡ILACAKTI

Berlin'de bulunan SchÃ¶nefeld ve Tegel havalimanlarÄ±nÄ±n yerine aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan Berlin Brandenburg HavalimanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ilk Ã¶nce 2011 olarak belirlenmiÅŸti.