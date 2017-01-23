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14:58, 23 Ocak 2017 Pazartesi

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MEB'den Ã¶zel yetenekli Ã¶ÄŸrencilere festival
MEB'den Ã¶zel yetenekli Ã¶ÄŸrencilere festival

Ã–zel yetenekli Ã¶ÄŸrencilerin, 21. yÃ¼zyÄ±l becerilerini kazanmasÄ±, Ã¼retim odaklÄ± ve proje tabanlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilen bireyler olmasÄ± amacÄ±yla, 22-25 MayÄ±s'ta "Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali" dÃ¼zenlenecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), Ã¶zel yetenekli Ã¶ÄŸrencilerin 21. yÃ¼zyÄ±l becerilerini kazanmasÄ±, Ã¼retim odaklÄ± ve proje tabanlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilen bireyler olmasÄ± amacÄ±yla "Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali" dÃ¼zenlenecek.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, festival, gÃ¼zel sanatlar, yaratÄ±cÄ± yazarlÄ±k, edebiyat, yazÄ±lÄ±m, yabancÄ± dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir enerji, havacÄ±lÄ±k, akÄ±l ve zeka oyunlarÄ±, dÃ¼ÅŸÃ¼nce eÄŸitimi, arkeoloji, ÅŸehir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve benzeri alanlarda, Ã¶zel yetenekli Ã¶ÄŸrencilerin deneyim kazanmalarÄ± ve bu alanlarda iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmalarÄ± amacÄ±yla yapÄ±lacak.

MEB tarafÄ±ndan Ã¶zel yetenekli Ã¶ÄŸrencilerin, 21. yÃ¼zyÄ±l becerilerini kazanmasÄ±, Ã¼retim odaklÄ± ve proje tabanlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilen bireyler olmasÄ± amacÄ±yla 22-25 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek festival, bÃ¼tÃ¼n bilim ve sanat merkezlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek.



Ä°lgili Konular MEB
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