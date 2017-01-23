15:06, 23 Ocak 2017 Pazartesi

GÃ¼ney Kore'den sanatÃ§Ä±lara 'kara liste' Ã¶zrÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Kore KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hye'ye karÅŸÄ± eleÅŸtirel tavÄ±rlarÄ± nedeniyle bazÄ± sanatÃ§Ä±larÄ±n "kara listeye" alÄ±narak devlet desteÄŸinden mahrum bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla ilgili Ã¶zÃ¼r dilediÄŸi belirtildi.

Yonhap ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, GÃ¼ney Kore KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada sanatÃ§Ä±larÄ±n kara listeye alÄ±nmasÄ±yla ilgili Ã¶zÃ¼r dilenerek bu tarz olaylarÄ±n bir daha yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in gerekli tedbirlerin alÄ±nacaÄŸÄ± ifade edildi.

Bu arada, KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Ã‡o Yoon-sun'un tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Song Soo-keun, yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, olaydan utanÃ§ duyduklarÄ±nÄ± belirterek BakanlÄ±ÄŸÄ±n sanatÃ§Ä±larÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Song, "Bu konunun daha Ã¶nceden farkÄ±na varÄ±lmalÄ±, Ã¶nlemler almalÄ±ydÄ±k fakat yapmadÄ±k. Bunun mazereti yok." diye konuÅŸtu.

Konuyla ilgili devam eden soruÅŸturmada, ilgili makamlarla iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde olacaklarÄ±na iÅŸaret eden Song, her tÃ¼rlÃ¼ sorumluluÄŸu Ã¼stlenmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

GÃ¼ney Kore'de cumartesi gÃ¼nÃ¼ Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hye'ye karÅŸÄ± eleÅŸtirel tavÄ±r alan sanatÃ§Ä±lar hakkÄ±nda "kara liste" hazÄ±rladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Ã‡o Yoon-sun ve eski Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Kim Ki-Ã§un tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–te yandan, Seul Ã¶zel savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Park'Ä±n sanatÃ§Ä±larÄ±n kara listeye alÄ±nmasÄ± konusunda ne kadar mÃ¼dahil olduÄŸunu yakÄ±ndan incelemesi bekleniyor.

AralarÄ±nda GÃ¼ney Kore'nin Ã¶dÃ¼llÃ¼ yazarÄ± Han Kang ve Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen Park Chan-wook'un bulunduÄŸu binlerce ismin yer aldÄ±ÄŸÄ± listenin, muhalif olarak algÄ±lanan isimlere devlet desteÄŸi saÄŸlanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.

Eski Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Kim, bÃ¶yle bir listeden haberi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunurken, Ã‡o listeyi geÃ§en yÄ±l Ã¶ÄŸrendiÄŸini itiraf etmiÅŸti.

Bakan Ã‡o, Park etrafÄ±nda geliÅŸen suistimal skandallarÄ±nda bugÃ¼ne dek tutuklanmasÄ± talep edilen en yÃ¼ksek seviyedeki yetkili oldu.

Mahkeme hafta baÅŸÄ±nda yine Park ile baÄŸlantÄ±lÄ± rÃ¼ÅŸvet soruÅŸturmasÄ±nda ÅŸÃ¼pheliler arasÄ±nda yer alan Samsung BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Lee Jae-yong'un tutuklu yargÄ±lanmasÄ±na gerek gÃ¶rmemiÅŸti.

GÃ¼ney Kore'de parlamento geÃ§en ay Park'Ä±n devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkilerinin elinden alÄ±nmasÄ±na karar vermiÅŸti. Anayasa Mahkemesinin kararÄ± onaylamasÄ± halinde devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revden azli gÃ¼ndeme gelecek.

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