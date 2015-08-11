15:07, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ±nÄ±n Rusya baÄŸlantÄ±sÄ± soruÅŸturuluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD istihbarat kurumlarÄ±nÄ±n Donald Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn ile Rus yetkililer arasÄ±ndaki temaslarÄ± soruÅŸturduÄŸu belirtildi.

Wall Street Journal (WSJ) adÄ± aÃ§Ä±klanmayan kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Flynn'in Rus yetkililerle kurduÄŸu temaslarÄ±n soruÅŸturulduÄŸunu ancak ABD istihbaratÄ±nÄ±n soruÅŸturmaya ne zaman baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, 'suÃ§layÄ±cÄ± deliller' bulup bulmadÄ±ÄŸÄ± ve soruÅŸturmayÄ± halen sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p sÃ¼rdÃ¼rmediÄŸi konusunda ÅŸu an iÃ§in net bir bilgi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°stihbarat servislerinin, Flynn'in Rus yetkililerle temaslarÄ±nÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ± ve bu temaslarÄ±n yasalara aykÄ±rÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden WSJ, Flynn'in Rusya'nÄ±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sergey Kislyak'la ve farklÄ± Rus yetkililerle kurduÄŸu temaslarÄ±n mercek altÄ±nda olduÄŸuna vurgu yaptÄ±.

RUS BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LÄ°ÄžÄ° YORUM YAPMADI

Daha Ã¶nce Flynn'in Kislyak ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisi basÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡Ä±kan haberler nedeniyle bazÄ± ABD'li siyasetÃ§iler, Flynn ve Kislyak'Ä±n Rusya'ya yaptÄ±rÄ±mlarÄ± konuÅŸmuÅŸ olabileceÄŸinden endiÅŸe ettiklerini dile getirmiÅŸti. Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, haberlerle ilgili yorumda yapmaktan kaÃ§Ä±nmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD BaÅŸkanlÄ±k Ä°daresi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sara Sanders, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Beyaz Saray'Ä±n soruÅŸturmayla ilgili bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.