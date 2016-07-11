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Aliyev: Ermenistan Karabağ için umutlanmasın
Aliyev: Ermenistan Karabağ için umutlanmasın

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Hiçbir zaman Azerbaycan toprağında ikinci Ermeni devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Dağlık Karabağ'a hiçbir zaman bağımsızlık verilmeyecek. Bunu bekleyenler boşuna beklemesin" açıklamasında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da ikinci bir Ermeni devleti kurulmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Karabağ'a hiçbir zaman bağımsızlık verilmeyecek. Bunu bekleyenler boşuna beklemesin" dedi.

Aliyev, Bakü yakınlarındaki Pirekeşkül kasabasında yeni kışla ve askeri lojmanın açılışına katıldı. Açılış sonrasında subay ve askerlere yönelik konuşma yapan Aliyev, Azerbaycan ordusunun hem savaş yeteneği hem de silahlanma açısından dünyanın güçlü orduları arasında olduğunu bildirdi.

Tüm bu başarıları kendi kaynakları ve güçlü ekonomiyle elde ettiklerini ifade eden Aliyev, geçen sene nisanda Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusu karşısında büyük zafer kazandığını hatırlattı.

Bu çatışmalarda Ermenistan'ın uzun yıllardır kendi ordularıyla ilgili oluşturduğu efsanenin yok olduğunu söyleyen Aliyev, Dağlık Karabağ'ın ebedi ve ezeli Azerbaycan toprağı olduğunu vurguladı.

Ermenistan'ın BMGK ve diğer uluslararası kuruluşların işgalin sonlandırılmasına yönelik kararlarını hiçe saydığını belirten Aliyev, "Azerbaycan güçlendikçe sorunun çözümü yaklaşıyor. Çözüm ise çok basit. İlk olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temin edilmelidir. Hiçbir zaman Azerbaycan toprağında ikinci Ermeni devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Dağlık Karabağ'a hiçbir zaman bağımsızlık verilmeyecek. Bunu bekleyenler boşuna beklemesin." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular Azerbaycan Ermenistan Dağlık Karabağ
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