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AKPM'den Türkiye kararı
AKPM'den Türkiye kararı

AKPM Türkiye'deki gelişmelerin acil gündeme alınarak görüşülmesi yönündeki talebi reddetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, Türkiye'deki son gelişmelerin acil gündeme alınarak görüşülmesi yönündeki talebi oylayarak reddetti.

AKPM kış dönemi Genel Kurulu Strazburg'da başladı. Genel Kurulun açılışında görev süresi sona eren Başkan Pedro Agramunt'un yerine başka aday çıkmadığı ve yeniden seçildiği ilan edildi.

Daha sonra başkan yardımcıları ve gündemin belirlenmesine geçildi.

Bazı milletvekilleri tarafından verilen "Türkiye’de demokratik kuruluşların işleyişi" konusunun gündeme alınarak acil görüşülmesiyle ilgili talep oylandı. Başkan Agramunt, talebin sabah saatlerinde AKPM Başkanlık Divanı tarafından reddedildiğini belirterek konunun daha sonra görüşülmesinden yana olduğunu belirtti.

Bir milletvekilinin itirazı üzerine kurallar gereği, talebin Genel Kurulda oylanmasına geçildi. Üçte iki çoğunluğun gerekli olduğu oylamada 181 üye oy kullandı. 94 milletvekili talebin kabulü, 68 milletvekili ise reddi yönünde oy verdi. 19 kişinin çekimser kaldığı oylamada böylece acil görüşme talebinin reddedildiği açıklandı.

AKPM Başkanı Agramunt, oylama öncesi yaptığı konuşmada, “Türk vatandaşların seferberliği sayesinde darbe başarısız kaldı. Bugün Türkiye bizim desteğimize ihtiyaç duymaktadır. Türkiye terör saldırıları ve mülteciler başta olmak üzere dev sorunlarla karşı karşıyadır.” ifadelerini kullandı.

Agramunt, açılışta yaptığı konuşmada, Avrupa’nın ve dünyanın terörizm, sığınmacı krizi ve demokrasiye karşı tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek “AKPM’nin başlattığı ‘Korku Yok Nefret Yok’ kampanyasının önemine dikkati çekiyorum ve desteğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Agramunt, haziran ayındaki Genel Kurulda göç ve sığınmacı konusunun AKPM gündemine geleceğini söyledi.



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