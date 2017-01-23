15:33, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Halep'e bir yardÄ±m da Afrika'dan





Deniz Feneri'nin Halep kampanyasÄ±na Afrika Ã¼lkelerinden de yardÄ±m malzemesi gÃ¶nderildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Deniz Feneri DerneÄŸince Haleplilere yardÄ±m amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan kampanyaya, Afrika Ã¼lkelerinden de destek geldi. DerneÄŸin koordinesinde Kastamonu, Ankara ve Ä°stanbul'un yanÄ± sÄ±ra Afrika Ã¼lkelerinden temin edilen insani yardÄ±m malzemesi yÃ¼klÃ¼ 4 tÄ±r, Ã–ncÃ¼pÄ±nar GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'ye gÃ¶nderildi. DerneÄŸin Afet Koordinasyon Sorumlusu DoÄŸan SelÃ§uk, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, iÃ§ savaÅŸ nedeniyle yaÅŸadÄ±klarÄ± yerleri terk etmek zorunda kalan Suriyeliler iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±z kesmeden devam ettiÄŸini sÃ¶yledi. YardÄ±mlarÄ±n genellikle, son dÃ¶nemlerde yaÅŸanan olaylarÄ±n ardÄ±ndan Halep'in Azez ilÃ§esi ve civarÄ±na yerleÅŸen ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan SelÃ§uk, tÄ±rlarÄ±n temizlik malzemesi, giyim, patates, un, gÄ±da kolisi ve battaniye yÃ¼klÃ¼ olduÄŸunu bildirdi. Malzemelerin Suriye'ye gÃ¶nderildiÄŸini belirten SelÃ§uk, araÃ§lardan birinin Kenya, Somali ve Gana gibi Ã¼lkelerden gelen yardÄ±mlarÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Derneklerinin Afrika Ã¼lkelerinde insani yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±mÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden SelÃ§uk, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "GeÃ§tiÄŸimiz hafta bu Ã¼lkelerden bizimle baÄŸlantÄ± kurdular ve Halep'e yardÄ±m gÃ¶ndermek istediklerini belirttiler. TÃ¼rkiye'den Afrika'ya onca yardÄ±m yapÄ±lÄ±rken, Afrika'dan Halep iÃ§in bÃ¶yle bir yardÄ±m gelmesi, bunun manevi deÄŸerini yÃ¼ksek kÄ±lÄ±yor. AfrikalÄ± kardeÅŸlerimize teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Afrika Ã¼lkelerinden Suriye'ye yardÄ±m gÃ¶nderilmek istendiÄŸini duyduÄŸumuzda Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k. 'Ä°ÅŸte kardeÅŸlik budur' dedik. KardeÅŸlik sÄ±nÄ±r tanÄ±maz. Bu yaralar, el birliÄŸiyle sarÄ±lÄ±r."

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