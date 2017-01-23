15:38, 23 Ocak 2017 Pazartesi

UluslararasÄ± Ã–ÄŸrenci SÄ±navÄ±'na son baÅŸvurular Mart'ta





DÃ¼nya genelinde 71 sÄ±nav merkezinde yapÄ±lacak Ä°ÃœYÃ–S iÃ§in baÅŸvurular, 24 Mart'ta sona erecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Ãœniversitesince yabancÄ± Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ikamet edip TÃ¼rkiye'de Ã¼niversite eÄŸitimi almak isteyenlere yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Ã–ÄŸrenci SÄ±navÄ±'na (Ä°ÃœYÃ–S) baÅŸvurular, 24 Mart'ta son bulacak. Ä°ÃœYÃ–S-2017, 29 Nisan'da dÃ¼nya genelinde 71 sÄ±nav merkezinde, TÃ¼rkÃ§e, ArapÃ§a, Ä°ngilizce, FransÄ±zca ve RusÃ§a olmak Ã¼zere 5 dilde tek oturumda yapÄ±lacak. SÄ±nav iÃ§in adaylar "http://yos.istanbul.edu.tr/" adresinden 24 Mart'a kadar online baÅŸvuru yapacak. Ä°nternet sitesinden baÅŸvuru koÅŸullarÄ±, sÄ±navÄ±n iÃ§eriÄŸi, Ã¶nceki yÄ±llarda Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ Ã¶rnek sorular, taban puanlar, Ä°stanbul'da yaÅŸam ve diÄŸer birÃ§ok detay hakkÄ±nda bilgiye ulaÅŸÄ±labilecek. TÃ¼rkiye'de 100'den fazla Ã¼niversite tarafÄ±ndan kabul edilen sÄ±navÄ±n sonuÃ§larÄ±, 29 MayÄ±s'ta aÃ§Ä±klanacak. 19 Haziran-3 Temmuz'da yapÄ±lacak tercihlerin sonuÃ§larÄ± da 10 Temmuz'da belli olacak.

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