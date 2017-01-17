15:47, 23 Ocak 2017 Pazartesi

KPSS'de altÄ±ncÄ± iddianame

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Temmuz 2010'da yapÄ±lan KPSS'de sorularÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 3 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda daha iddianame hazÄ±rlanarak mahkemeye gÃ¶nderildi.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± YÃ¼cel Erkman'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilen iddianamede, ÅŸÃ¼pheliler Ali Sert, Hasan ve eÅŸi NurgÃ¼l BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n, "FETÃ–â€™ye Ã¼ye olmak", "kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± zararÄ±na zincirleme dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suÃ§larÄ±ndan 14 yÄ±l dokuzar aydan otuz altÄ±ÅŸar yÄ±la kadar cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep edildi.

Ä°ddianamede, KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin daha Ã¶nce hazÄ±rlanan iddianamelere atÄ±f yapÄ±larak, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013'teki KPSS, 2012, 2013 ve 2014'teki ALES, 2013 YDS ve 2013 Ä°DS sorularÄ±nÄ±n, FETÃ–/PDY mensuplarÄ±nca ele geÃ§irildiÄŸi, sorularÄ± elde edenlerin, "kamuya ait malÄ± kamuyu aldatarak haksÄ±z ÅŸekilde elde ettikleri" ve "haksÄ±z baÅŸarÄ± elde etmek suretiyle Ã–SYM'yi 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruÅŸ zarara uÄŸrattÄ±klarÄ±"na yer verildi.

KPSS soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporunun anÄ±msatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, iptal edilen 2010 KPSS EÄŸitim Bilimleri testinin tekrar sÄ±navÄ±na giren 2 bin 52 adaydan 35'inin puanlarÄ±nÄ± artÄ±rÄ±rken, 18'inin aynÄ± puanlarÄ± aldÄ±ÄŸÄ±, bin 999'unun ise puanlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret edildi.

Tekrar edilen ve daha kolay olduÄŸu belirtilen ikinci sÄ±navda adaylarÄ±n yÃ¼zde 97,4'Ã¼nÃ¼n puanlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmesinin olaÄŸan durum olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan iddianamede, bu doÄŸrultuda ÅŸÃ¼phelilerin ilk sÄ±navda aldÄ±klarÄ± yÃ¼ksek puanlarÄ±n baÅŸka etkenlerden kaynaklanabileceÄŸine yÃ¶nelik "gÃ¼Ã§lÃ¼ kanaat oluÅŸtuÄŸu" ve adaylarÄ±n sÄ±nav sorularÄ±nÄ± cevaplamalarÄ±nda kendi yeteneklerinden baÅŸka faktÃ¶rlerin etkili olduÄŸu belirtildi.

110 DOÄžRUDAN 68 NETE

Ä°ddianamede, zanlÄ± Hasan BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n, iptal edilen 2010 KPSS EÄŸitim Bilimleri testinde 120 soruda 110 doÄŸru yaptÄ±ÄŸÄ±, yenilenen sÄ±navÄ±n aynÄ± testinde ise 120'de 68 neti bulunduÄŸu bildirildi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± HTS incelemesinde BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n, iptal edilen sÄ±navda 100 net ve Ã¼zeri yapan 8 ÅŸÃ¼pheliyle telefon irtibatÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kaydedildi.

BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n, ÅŸÃ¼phelilerden Fevzi K. ile 119, GÃ¶nen K. ile 118, Yunus S. ile 117, HÃ¼seyin Y. ile 110, Adem A. ile de 109 kez iletiÅŸim kurduÄŸuna iÅŸaret edilen iddianamede, ÅŸÃ¼phelinin MASAK raporuna gÃ¶re de FETÃ– Ã¼yeleriyle para transferi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinin belirlendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Ä°ddianamede BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n, Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticisi Mehmet Hanefi SÃ¶zen ile doÄŸrudan veya dolaylÄ± yoldan HTS irtibatÄ± bulunan bin 970 kiÅŸilik grupta yer aldÄ±ÄŸÄ± ve 3 firmada 19 ÅŸÃ¼pheli adayla iÅŸ yeri birlikteliÄŸinin bulunduÄŸu ifade edildi.

BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n HTS kayÄ±tlarÄ±nda, Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len ve kamuoyunda "FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±" olarak bilinen davanÄ±n firari sanÄ±klarÄ±ndan, FETÃ–'nÃ¼n "emniyet imamÄ±" olduÄŸu belirtilen Osman Hilmi Ã–zdil ile 5 kez telefon irtibatÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca telefonunda "ByLock" programÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kaydedilen iddianamede, eÅŸi NurgÃ¼l BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n de iptal edilen 2010 KPSS EÄŸitim Bilimleri testinde 120'de 108 net, yenilenen sÄ±navÄ±n aynÄ± testinde ise 120'de 86 net yaptÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

KARDEÅžÄ° MESLEKTEN Ä°HRAÃ‡ EDÄ°LDÄ°

SoruÅŸturma kapsamÄ±ndaki diÄŸer ÅŸÃ¼pheli Ali Sert'in, iptal edilen KPSS'de yÃ¼ksek puan almasÄ±na karÅŸÄ±n tekrarlanan sÄ±nava girmediÄŸine iÅŸaret edilen iddianamede, KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin inceleme raporuna gÃ¶re ÅŸÃ¼pheli Sert'in, genel kÃ¼ltÃ¼r testindeki 11 numaralÄ± soruda 100 ÅŸÃ¼pheliyle "yanlÄ±ÅŸta birleÅŸtiÄŸi" yer aldÄ±.

Sert'in, 10 ÅŸÃ¼pheli ile iÅŸ yeri birlikteliÄŸi olduÄŸu aktarÄ±lan iddianamede, bu ÅŸÃ¼phelinin de Hasan BÃ¼lbÃ¼l gibi, Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticisi Mehmet Hanefi SÃ¶zen ile doÄŸrudan veya dolaylÄ± yoldan HTS irtibatÄ± bulunan grupta yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°ddianamede, FETÃ– mensuplarÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼t iÃ§i iletiÅŸim programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilenler listesinde Sert'in de bulunduÄŸu vurgulanarak, kardeÅŸi Deniz Sert'in Denizli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±yken Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile meslekten ihraÃ§ edildiÄŸine yer verildi.

Ä°ddianameye gÃ¶re, Hasan ve eÅŸi NurgÃ¼l BÃ¼lbÃ¼l ile Ali Sert, haklarÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddederek, FETÃ– mensubu olmadÄ±klarÄ±nÄ± ve suÃ§suz olduklarÄ±nÄ± beyan etti.

Ã–NCEKÄ° KPSS DAVALARI

KPSS'ye iliÅŸkin soruÅŸturmalarÄ± yÃ¼rÃ¼ten SavcÄ± Erkman, ilk davayÄ± 230 kiÅŸi hakkÄ±nda 25 AralÄ±k 2015'te aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddianamede, sÄ±navdan Ã¶nce sorularÄ±n Fetullah GÃ¼len cemaatine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Ankara Turgut Ã–zal DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve Hamle DerneÄŸi gÃ¶revlisi Berat KoÅŸucu tarafÄ±ndan, SÃ¼leyman Mustafa Ä°nanÄ±cÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla YalvaÃ§'taki sanÄ±k Baki SaÃ§Ä±'ya e-postayla gÃ¶nderildiÄŸine dair deliller Ã¼zerine baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada "Ã¶rgÃ¼t" baÄŸÄ±na da ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Ä°lk iddianamede, "SoruÅŸturmada olayÄ±n sadece yerel Ã¶lÃ§Ã¼de kalmadÄ±ÄŸÄ±, sorularÄ±n bu kiÅŸiler haricinde sÄ±nava giren birÃ§ok adaya Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ÅŸÃ¼pheli konumundakilerin birlikte hareket ettiÄŸi, bu birlik ve beraberliÄŸin tesadÃ¼flerden ibaret olmadÄ±ÄŸÄ± ve birÃ§ok ortak noktalarÄ±nÄ±n olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Delillerin deÄŸerlendirilmesinde eylemlerin hiyerarÅŸik ve Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." tespitinde bulunulmuÅŸtu.

SanÄ±klar arasÄ±nda "cemaat baÄŸÄ±" olduÄŸuna, sorularÄ±n sÄ±navdan Ã¶nce genellikle bu baÄŸa uygun daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen iddianamede, profilleri, iÅŸ yerleri, mali ve sosyal irtibatlarÄ± incelendiÄŸinde sanÄ±klarÄ±n FETÃ–/PDY iÃ§inde yer aldÄ±klarÄ± belirtilmiÅŸti.

DÄ°ÄžER DAVALAR

KPSS kapsamÄ±ndaki ikinci davada 51 sanÄ±ÄŸa aynÄ± suÃ§lamalar yÃ¶neltilmiÅŸti. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ davada ise Ã–SYM'nin soru hazÄ±rlama biriminde gÃ¶revli 3 kiÅŸi sanÄ±k olarak gÃ¶sterilmiÅŸti. KPSS'ye iliÅŸkin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ dava ise 100 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.

KPSS soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lan son davada ise 91 sanÄ±k bulunuyor.

Son iddianamenin kabulÃ¼ halinde 2010 KPSS'ye iliÅŸkin aÃ§Ä±lan dava sayÄ±sÄ± 6'ya, bu davalardaki sanÄ±klarÄ±n sayÄ±sÄ± 478'e yÃ¼kselecek.