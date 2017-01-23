Ä°ngiltere baÅŸarÄ±sÄ±z fÃ¼ze denemesini tartÄ±ÅŸÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere'de nÃ¼kleer silah sistemi Trident kapsamÄ±nda, boÅŸ bir fÃ¼zenin fÄ±rlatÄ±lma denemesinin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunun ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.
Haziran ayÄ±nda yaÅŸanan bu olayÄ±n hemen ardÄ±ndan fÃ¼ze sisteminin yenilenmiÅŸ olmasÄ± nedeniyle muhalefet partileri, hÃ¼kÃ¼meti konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ise BBC'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda, baÅŸarÄ±sÄ±z denemeden haberi olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair soruya net cevap vermedi.
TartÄ±ÅŸma, Sunday Times gazetesinin baÅŸarÄ±sÄ±z deneme giriÅŸimini haberleÅŸtirmesiyle baÅŸladÄ±. Habere gÃ¶re, Haziran ayÄ±nda Florida aÃ§Ä±klarÄ±nda bir nÃ¼kleer denizaltÄ±dan deneme amaÃ§lÄ± olarak fÄ±rlatÄ±lan boÅŸ bir Trident fÃ¼zesi, Afrika'nÄ±n batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki hedefi yerine, ABD'ye doÄŸru gitti.
Bu olaydan birkaÃ§ hafta sonra May'in giriÅŸimiyle Ä°ngiltere Parlamentosu'nda toplam maliyeti 40 milyar dolarÄ± bulan ve Trident nÃ¼kleer fÃ¼ze programÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesini Ã¶ngÃ¶ren bir Ã¶neri kabul edilmiÅŸti.
O dÃ¶nem parlamentodaki tartÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda May, Ä°ngiltere'nin nÃ¼kleer silahlarÄ± terk etmesinin 'bÃ¼yÃ¼k bir sorumsuzluk olacaÄŸÄ±nÄ±' sÃ¶ylemiÅŸti.
Ã–nerge 117'ye karÅŸÄ± 472 oyla kabul edilmiÅŸti. Ä°skoÃ§ Ulusal Partisi'nden (SNP) 52, Ä°ÅŸÃ§i Partisi'ndense Jeremy Corby dahil 47 milletvekili 'hayÄ±r' oyu kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Pazar gÃ¼nÃ¼ BBC'de gazeteci Andrew Marr'Ä±n programÄ±na konuk olan May, Marr'Ä±n baÅŸarÄ±sÄ±z deneme giriÅŸiminden haberi olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair dÃ¶rt kez sorduÄŸu soruya net bir cevap vermedi.
Muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi ve SNP hÃ¼kÃ¼mete, konuyla ilgili milletvekillerine tam bir aÃ§Ä±klamada bulunma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
"Bir fÃ¼zenin yanlÄ±ÅŸ bir yÃ¶ne gitmesi oldukÃ§a feci bir hatadÄ±r" diyen Ä°ÅŸÃ§i Partisi lideri Jeremy Corbyn bu haberlerin ciddi bir tartÄ±ÅŸmayÄ± ihtiyaÃ§ haline getirdiÄŸini sÃ¶yledi.
SNP lideri Nicola Sturgeon ise, "Ne olduÄŸu, yaÅŸanÄ±nÄ± kimin ve ne zaman bildiÄŸi ve Avam KamarasÄ±'na neden bilgi verilmediÄŸi tam olarak ortaya Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±" dedi.
Trident sistemi, Margaret Thatcher hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan 1980'lerde, Ä°ngiltere'nin 1960'lardan itibaren kullandÄ±ÄŸÄ± Polaris fÃ¼ze sistemine alternatif olarak geliÅŸtirilmeye baÅŸlandÄ±. Sistem 1990'larda kullanÄ±labilir hale geldi. Sistemin Ã¼Ã§ ayaÄŸÄ± bulunuyor: DenizaltÄ±lar, fÃ¼zeler ve savaÅŸ baÅŸlÄ±klarÄ±.
BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n belli bir kullanÄ±m sÃ¼resi bulunuyor. Mevcut dÃ¶rt denizaltÄ±nÄ±n 2020'lerin sonlarÄ±na kadar kullanÄ±labilir olacaÄŸÄ± belirtiliyor.
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