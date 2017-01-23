Astana'da dolaylÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen Suriye konulu toplantÄ±, dolaylÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle sÃ¼rÃ¼yor.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde askeri muhalefet, Esad rejimi, TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran ve ABD heyetleri yer alÄ±yor. ToplantÄ±da ateÅŸkesin gÃ¼Ã§lendirilmesi ve insani krizlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ele alÄ±nÄ±yor.
HalihazÄ±rda rejim ve muhalifler arasÄ±ndaki dolaylÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÃ¼rÃ¼yor.
TÃ¼rkiye, Rusya, ABD ve Ä°ran, taraflara sunacaklarÄ± Ã¶nerileri kendi aralarÄ±nda deÄŸerlendirmeye devam ederken, muhalefet heyeti de karÅŸÄ± Ã¶nerilerini sunuyor.
TÃ¼rkiye ve Rusya, garantÃ¶r Ã¼lkeler olarak rejim ve muhalifler arasÄ±ndaki tekliflerin deÄŸiÅŸimini saÄŸlÄ±yor.
ToplantÄ±nÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne katÄ±lan askeri muhalif heyet, sunumlarÄ±nda bu ihlallere son verilmesini talep etti.
Ä°ran destekli milislerin ateÅŸkes ihlallerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ Tahran yÃ¶netimini eleÅŸtiren muhalifler, Ä°ran gÃ¼Ã§lerinin ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n Ã¼lkeden Ã§ekilmesini istemiÅŸti.
Muhalifler, rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki bÃ¶lgelere insani yardÄ±mÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.
Esad rejimi medyasÄ±na gÃ¶re, toplantÄ±nÄ±n basÄ±na kapalÄ± ilk oturumunda konuÅŸan Suriye'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi BeÅŸÅŸar Caferi, muhalifleri ve TÃ¼rkiye'yi suÃ§layÄ±cÄ± ifadeler kullandÄ±.
Caferi, toplantÄ±dan beklentilerinin Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n belli bir sÃ¼re iÃ§in durmasÄ±, bu sÃ¼re iÃ§inde de ateÅŸkese imza atan gruplarÄ±n Nusra Cephesi ve DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerden ayÄ±rt edilmesi olduÄŸunu ifade etti.
Rejim temsilcisi, silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tler ve anlaÅŸmaya karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlarÄ± ateÅŸkes dÄ±ÅŸÄ±nda tuttuklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bu arada, BM'nin Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura da ilk oturumda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, taraflarÄ±n ateÅŸkesi denetleyecek bir mekanizma Ã¼zerinde anlaÅŸmasÄ±nÄ±n, ateÅŸkesi kalÄ±cÄ± kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Astana'daki toplantÄ±nÄ±n Cenevre'de kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde resmi ve direkt gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler dÃ¼zenlenmesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§masÄ±nÄ± beklediÄŸini vurgulayan Mistura, "BugÃ¼n ve yarÄ±n ateÅŸkesle ilgili sorunlarÄ± aÅŸalÄ±m, kalÄ±cÄ± hale getirmeye Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. Taraflar arasÄ±nda az da olsa gÃ¼ven oluÅŸturmak iÃ§in neler yapÄ±labileceÄŸine bakalÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.
DolaylÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden olumlu netice alÄ±nmasÄ± ve kararlarÄ±n uygulanmasÄ± halinde, siyasi mÃ¼zakerelerin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ olacak.
TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde bu sabah baÅŸlayan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yarÄ±n akÅŸama kadar sÃ¼rmesi bekleniyor.
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Astana'daki Suriye konulu toplantÄ±, dolaylÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle sÃ¼rÃ¼yor
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