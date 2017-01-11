Gaziantep'te FETÃ– operasyonunda 44 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gaziantep'te FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±ndaÂ 42'si polis 44 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Gaziantep Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¶rgÃ¼tle irtibatlÄ± olduklarÄ± deÄŸerlendirilen Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeline yÃ¶nelikÂ operasyon dÃ¼zenlendi.
Operasyonda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 42'si polis ve 2'si polis eÅŸi 44 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± HalefoÄŸlu'nun cenazesi, TeÅŸvikiye Camisi'nde Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi
BakanlÄ±k Mahmutbey giÅŸelerinde fazla tahsil edilen Ã¼cretlerin itirazsÄ±z iade edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "FETÃ– yalnÄ±zca TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tÃ¼m Ã¼lkeler iÃ§in tehdittir. Bu sinsi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Tanzanya'da da uzantÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu biliyoruz." dedi
Gaziantep'te ByLock kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 42'si polis 44 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KPSS hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nda 3 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda daha iddianame hazÄ±rlanarak mahkemeye gÃ¶nderildi
Ã–zel yetenekli Ã¶ÄŸrencilerin, 21. yÃ¼zyÄ±l becerilerini kazanmasÄ±, Ã¼retim odaklÄ± ve proje tabanlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilen bireyler olmasÄ± amacÄ±yla, 22-25 MayÄ±s'ta "Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali" dÃ¼zenlenecek
KurtulmuÅŸ, Trump'tan GÃ¼len'in iadesini ve PYD'ye destekten vazgeÃ§ilmesini beklediklerini sÃ¶yledi
Anadolu yakasÄ±nda yapÄ±lan Dudullu-BostancÄ± metrosunun tÃ¼nel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸâ€™Ä±n butona basmasÄ±yla baÅŸladÄ±
Erzurum'un Pasinler ilÃ§esinde, buzlanma ve sis nedeniyle 7 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ±nda 32 kiÅŸi yaralandÄ±
HDP Ankara Milletvekili Ã–nder hakkÄ±ndaki 33 yÄ±la kadar hapis istemiyle aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± Magufuli tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
CHP, TBMM'de kabul edilen ve gelecek aylarda referanduma sunulmasÄ± beklenen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± alanlara iniyor.
TÃ¼rkiye yeni yerleÅŸim kararlarÄ± almasÄ± sebebiyle Ä°srail'i kÄ±nadÄ±
KaramollaoÄŸlu, prensipte baÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Herhangi bir baÅŸkanlÄ±k sistemine de 'evet' diyecek halimiz yok." dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, Ä°stanbul'da TRT Ulus ve DigitÃ¼rk binalarÄ± ile Vodafone Arena StadÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±yla ilgili 56'sÄ± tutuklu 94 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
5 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan askeri helikopterle Yunanistan'a kaÃ§an sekiz askerin TÃ¼rkiye'ye iade edilip edilmeyeceklerine dair karar ertelendi.