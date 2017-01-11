16:23, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Gaziantep'te FETÃ– operasyonunda 44 gÃ¶zaltÄ±





Gaziantep'te ByLock kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 42'si polis 44 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gaziantep'te FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±ndaÂ 42'si polis 44 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Gaziantep Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¶rgÃ¼tle irtibatlÄ± olduklarÄ± deÄŸerlendirilen Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeline yÃ¶nelikÂ operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 42'si polis ve 2'si polis eÅŸi 44 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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