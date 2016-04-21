De Mistura, muhalif gruplarÄ±n temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, BM Genel Sekreteri Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n TÃ¼rk diplomatlarÄ±n da yardÄ±mÄ±yla, Astana'da Suriyeli silahlÄ± muhalif gruplarÄ±n temsilcileriyle bir araya geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Lavrov, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± amacÄ±yla askeri muhalefet, BeÅŸÅŸar Esed rejimi, TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran ve ABD'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla Astana'da yapÄ±lan toplantÄ±yÄ± deÄŸerlendirdi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in Astana'da bulunan Mistura'nÄ±n, TÃ¼rk diplomatlarÄ±n da yardÄ±mÄ±yla askeri muhalefet temsilcileriyle buluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Lavrov, Rusya'nÄ±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Askeri muhalefetle Esed rejiminin Astana'da doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin engellenmek istendiÄŸini belirten Lavrov, Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸlÄ±ca amacÄ±nÄ±n rejim ve askeri muhalefet arasÄ±nda uluslararasÄ± aracÄ±larÄ±n yardÄ±mÄ±yla doÄŸrudan temas saÄŸlanmasÄ± olduÄŸunu ifade etti.
Lavrov, Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde rejimle diÄŸer tÃ¼m gruplar arasÄ±ndaki mÃ¼zakerelerin devam edeceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.Â
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