ErdoÄŸan: FETÃ– her yerde tehdittir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Tanzanya Ä°ÅŸ Forumu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Bizim ecdadÄ±mÄ±zÄ±n Afrika'daki bin yÄ±llÄ±k tarihinde asla sÃ¶mÃ¼rgecilik lekesi yoktur. Tarihte Ã¼Ã§ kÄ±taya yayÄ±lan devletler kuran atalarÄ±mÄ±z, ne burada ne diÄŸer bÃ¶lgelerde emperyalist amaÃ§larla kesinlikle hareket etmemiÅŸtir. TÃ¼rk milletinin Afrika'ya olan ilgisi Ã§Ä±kara deÄŸil, gÃ¶nÃ¼l baÄŸlarÄ±na dayanÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.
ErdoÄŸan, "Gelin tÃ¼m dÃ¼nya birleÅŸelim ve 'DÃ¼nya beÅŸte bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r' diyerek bÃ¼tÃ¼n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in 193 Ã¼yesi arasÄ±nda herkes, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in daimi Ã¼yeleri arasÄ±nda dÃ¶nerli bir ÅŸekilde yerini alsÄ±n ve orada hepsi de temsil yetkisine sahip olsun. 'GeÃ§ici Ã¼yeler', 'daimi Ã¼yeler' bu ayrÄ±m kalksÄ±n. Hepsi daimi Ã¼ye olarak dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ bir ÅŸekilde... 20 Ã¼ye mi olacak, 20 Ã¼ye. Ä°ki yÄ±l 20 Ã¼ye gÃ¶rev yapsÄ±n, ondan sonra 10'u deÄŸiÅŸsin diÄŸer 10'uyla devam. Ondan sonra bir diÄŸer 10'u deÄŸiÅŸsin diÄŸerleriyle devam. Bunu yapmaya mecburuz. Bunu yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anda gÃ¶receksiniz dÃ¼nyanÄ±n kaderi Ã§ok daha farklÄ± bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸecektir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
"TÃ¼rkiye 15 Temmuz'da menfur bir darbe giriÅŸimine maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu darbe giriÅŸiminin arkasÄ±nda FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ vardÄ±r." diyen ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu.
"Maalesef bu Ã¶rgÃ¼t insani yardÄ±m, eÄŸitim, ticaret gibi kavramlarÄ±n arkasÄ±na saklanarak dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde etkinlik kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžunu aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ifade etmek isterim, FETÃ– yalnÄ±zca TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tÃ¼m Ã¼lkeler iÃ§in tehdittir. Bu sinsi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Tanzanya'da da uzantÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu biliyoruz."
Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± HalefoÄŸlu'nun cenazesi, TeÅŸvikiye Camisi'nde Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "FETÃ– yalnÄ±zca TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tÃ¼m Ã¼lkeler iÃ§in tehdittir. Bu sinsi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Tanzanya'da da uzantÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu biliyoruz." dedi
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