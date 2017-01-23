Mahmut giÅŸelerinde fazla alÄ±nan Ã¼cret iade edilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Mahmutbey giÅŸelerindeki yanlÄ±ÅŸ Ã¼cretlendirmelerin yeniden gÃ¶zden geÃ§irilmesi ve fazla tahsil edilen tutarlarÄ±n abone hesaplarÄ±na herhangi bir itiraz baÅŸvurusu yapÄ±lmadan otomatik iade edilme iÅŸlemlerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n haberlerinde yer alan "Mahmutbey GiÅŸeleri HGS'li AraÃ§larÄ± TanÄ±mÄ±yor, KaÃ§ak GeÃ§iÅŸ Ãœcreti Kesiliyor" ÅŸeklindeki haberlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmasÄ± gereÄŸi doÄŸduÄŸu belirtildi. Mahmutbey giÅŸelerinde yaÅŸanan trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltmak amacÄ±yla Serbest GeÃ§iÅŸ Sistemi kurulum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 22 KasÄ±m 2016'da tamamlanarak hizmete girdiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.
Otomatik GeÃ§iÅŸ Sistemi (OGS) abonesi olan araÃ§larda, araÃ§larÄ±n giriÅŸ bilgilerinin OGS etiketinin Ã¼zerine yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ã§Ä±kÄ±ÅŸ esnasÄ±nda Ã¼cret toplama sistemi tarafÄ±ndan araÃ§ giriÅŸ bilgisinin anÄ±nda tespit edildiÄŸi ve buna gÃ¶re Ã¼cret uygulandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, HGS abonesi olan araÃ§larda ise HGS etiketinden araÃ§ plaka bilgisinin okunduÄŸu ve merkezde tutulan havuzundan giriÅŸ bilgisinin sorgulandÄ±ÄŸÄ±, HGS etiketi okunamazsa bu abonelerin kameralar tarafÄ±ndan plakalarÄ±nÄ±n tespit edildikten sonra yine aynÄ± giriÅŸ bilgisinin havuzundan sorgulandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:
"GiriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ istasyonlar arasÄ± mesafe kÄ±sa olduÄŸunda HGS etiketli araÃ§larÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anÄ±nda giriÅŸ bilgisi henÃ¼z merkeze gelmediÄŸi durumlar oluÅŸabilmektedir. BÃ¶yle durumlarda giriÅŸ bilgisi olmayan bu geÃ§iÅŸler sistem tarafÄ±ndan U dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ veya giriÅŸ bilgisi yok olarak deÄŸerlendirilmiÅŸ olsa da giriÅŸ bilgisi daha sonra ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan tahsilat dÃ¼zeltilmekte ve vatandaÅŸ maÄŸdur edilmemektedir.
HGS aboneleri iÃ§in giriÅŸ bilgisinin daha kÄ±sa sÃ¼rede merkeze gÃ¶nderilmesi ve geÃ§ gÃ¶nderilen giriÅŸ bilgileri iÃ§in oluÅŸan fazla tahsilatlarÄ±n HGS hesabÄ±na Ã¶nceki yapÄ±lan tÃ¼m geÃ§iÅŸler dahil otomatik iade edilmesi ile ilgili sistem Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir.
Mahmutbey giÅŸelerinde yaÅŸanan yanlÄ±ÅŸ Ã¼cretlendirmelerin yeniden gÃ¶zden geÃ§irilmesi ve fazla tahsil edilen tutarlarÄ±n abone hesaplarÄ±na herhangi bir itiraz baÅŸvurusu yapÄ±lmadan otomatik olarak iade edilme iÅŸlemleri baÅŸlamÄ±ÅŸ olup, yakÄ±n zamanda Ã§alÄ±ÅŸmalar tamamlanacaktÄ±r. Fazla tahsil edilen tÃ¼m tutarlar, en kÄ±sa sÃ¼rede abone itirazlarÄ±na gerek olmadan, hesaplarÄ±na iade edilecektir."
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