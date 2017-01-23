16:58, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Cerablus'a polis teÅŸkilatÄ± kuruluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri MÃ¼ÅŸterek Ã–zel GÃ¶rev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde tehditlere karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusunca (Ã–SO) DEAÅž'tan alÄ±nan Cerablus'ta dÃ¼zenli polis teÅŸkilatÄ± kuruluyor.

Bir sÃ¼re Ã¶nce kent merkezinde silahlÄ± gruplarÄ±n ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, kentte gÃ¼venliÄŸin daha dÃ¼zenli ÅŸekilde saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla harekete geÃ§en Ã–SO, TÃ¼rkiye'nin de desteÄŸiyle polis teÅŸkilatÄ±na kavuÅŸuyor. Bu kapsamda Ã§eÅŸitli eÄŸitimlerden geÃ§irilen polis adaylarÄ±, yakÄ±n zamanda gÃ¶reve baÅŸlayacak.

Trafikten asayiÅŸ ve terÃ¶rle mÃ¼cadeleye kadar farklÄ± alanlarda hizmet verecek polislerin gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±na sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala kent merkezindeki Ã–SO askerleri de ÅŸehirden ayrÄ±lmaya baÅŸladÄ±.

430 KÄ°ÅžÄ° EÄžÄ°TÄ°LDÄ°

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± organize eden Ã–SO gruplarÄ±ndan El Hamza TugayÄ± KomutanÄ± Ebu Celal, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgedeki hayatÄ±n normalleÅŸmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ArtÄ±k kentte daha dÃ¼zenli bir hayata geÃ§menin zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini belirten Celal, "Bunun iÃ§in TÃ¼rkiye'deki kardeÅŸlerimizden yardÄ±m istedik. Allah onlardan razÄ± olsun 430 kiÅŸi eÄŸittiler. Polis olarak gÃ¶rev yapacak bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n arasÄ±nda Ã–SO askerleri de mevcut, sivil halk da olacak." dedi.

Polislerin 1-2 gÃ¼n iÃ§erisinde Cerablus'taki gÃ¶revlerine baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± aktaran Celal, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Cerablus'taki silahlÄ± gruplarÄ±n hepsi, gÃ¶revini polislere devredecek. YakÄ±nda polis dÄ±ÅŸÄ±ndaki hiÃ§ kimsede silah olmayacak hatta silahlÄ± gruplarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu, kenti sivil halka bÄ±raktÄ± bile."