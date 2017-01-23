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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:42, 23 Ocak 2017 Pazartesi
Afrika
17:03, 23 Ocak 2017 Pazartesi

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Gambiya'da kriz bitmiyor
Gambiya'da kriz bitmiyor

Gambiya'da seÃ§imleri kaybeden Jammeh'in Ã¼lkeyi terk ederken milyonlarca dolarÄ± ve lÃ¼ks eÅŸyayÄ± da beraberinde gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gambiya'da 1 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin galibi ve Ã¼lkenin yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Adama Barrow'un danÄ±ÅŸmanÄ±, eski devlet baÅŸkanÄ± Yahya Jammeh'in Ã¼lkeyi terk ederken milyonlarca dolarÄ± ve lÃ¼ks eÅŸyayÄ± da beraberinde gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

Ãœlkenin yeni devlet baÅŸkanÄ± Barrow'un danÄ±ÅŸmanÄ± Mai Ahmed Fatty,Â Senegal'in baÅŸkenti Dakar'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyleÂ Senegal'de bulunan devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n en kÄ±sa sÃ¼rede Ã¼lkeye dÃ¶neceÄŸini sÃ¶yledi. Fatty, Ekvator Ginesi'ne giden Jammeh'inÂ 11,4 milyon dolardan fazla bir miktarÄ± da yanÄ±nda gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â ifade etti.

Gambiya'nÄ±n mali sÄ±kÄ±ntÄ±da olduÄŸunu ve kasalarÄ±n boÅŸaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Fatty, bunun Finans BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Merkez BankasÄ± yetkilileri tarafÄ±ndan da doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Fatty, lÃ¼ks eÅŸyalarÄ±n da Jammeh'in gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ±ndan saatler Ã¶nce kargo uÃ§aÄŸÄ±yla Ã¼lkeden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 

Gambiya havaalanÄ±ndaki gÃ¶revlilere, Jammeh'e ait eÅŸyalarÄ±n Ã¼lkeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na mÃ¼saade etmemeleri konusunda talimat verildiÄŸini kaydeden Fatty, buna raÄŸmen bazÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ±n eski devlet baÅŸkanÄ±yla ilk duraÄŸÄ± olan Gine'ye gittiÄŸini sÃ¶yledi.

Fatty,Â yeni hÃ¼kÃ¼meti az bir kaynakla bÄ±rakmanÄ±n verilenÂ en bÃ¼yÃ¼k zarar olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

DanÄ±ÅŸman Fatty,Â Jammeh'in Ã¼lkeyi terk etmesinin ardÄ±ndanÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Afrika BirliÄŸi veÂ BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomik TopluluÄŸu (ECOWAS) tarafÄ±ndanÂ yayÄ±mlanan ortak aÃ§Ä±klamada, eski devlet baÅŸkanÄ±nÄ±nÂ meÅŸru mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konulamayacaÄŸÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± ve ailesini de kapsayan birÃ§ok gÃ¼vence verilmesinin de gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â 

AÃ§Ä±klamada, Jammeh'in Ã¼lkeden gidiÅŸinin "geÃ§ici" olduÄŸu ve seÃ§im zamanÄ± Gambiya'ya dÃ¶nmeÂ hakkÄ±nÄ± saklÄ± tuttuÄŸu kaydediliyor.

Devlet BaÅŸkanÄ± Barrow da Gambiya'daÂ devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kendisine geÃ§iÅŸinde diplomatik Ã§abalarÄ±n yetersiz kalmasÄ± durumunda mÃ¼dahale iÃ§in bekleyenÂ bÃ¶lgesel askeri kuvvetlerinÂ Ã¼lkedeki genel gÃ¼venlik durumu dÃ¼zelene kadar varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

1 AralÄ±k'taki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ardÄ±ndan ilk etapta yenilgisini kabul etmesine raÄŸmen Jammeh, daha sonra Gambiya YÃ¼ksek Mahkemesine itiraz ederek iktidarÄ± bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± reddetmiÅŸti. GÃ¶revi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸti.

Senegal ordusu, 19 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde Senegal'in de yer aldÄ±ÄŸÄ± ECOWAS ordu birliklerinin Gambiya topraklarÄ±na girdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Barrow da aynÄ± gÃ¼n Gambiya'nÄ±n Dakar BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde, ECOWAS Ã¼lke temsilcilerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yemini etmiÅŸti. Ä°stifa etmeye dÃ¼n sabah saatlerinde razÄ± olan Jammeh, gece saatlerinde ailesiyle Ã¼lkeden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Gambiya yahya jammeh
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