Ã‡in'de suya ve ateÅŸe dayanÄ±klÄ± kaÄŸÄ±t Ã¼retildi

Ã‡inli bilim adamlarÄ±, kaÄŸÄ±dÄ±n yapÄ±sÄ±nÄ± ateÅŸe ve sÄ±vÄ±ya dayanÄ±klÄ± olacak ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirdi.
Hong Kong merkezli South China Morning Post'ta yer alan habere gÃ¶re, Åžanghay Seramik EnstitÃ¼sÃ¼nden bilim adamlarÄ± hem sÄ±vÄ±ya hem de ateÅŸe dayanÄ±klÄ± kaÄŸÄ±t Ã¼retti.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, kaÄŸÄ±dÄ±n yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in "hidroksiapatit" adÄ± verilen ve hayvanlarÄ±n diÅŸ minesi ile kemiklerinde bulunan bir tÃ¼r kalsiyum kullandÄ±.
GeliÅŸtirilen kaÄŸÄ±t tÃ¼rÃ¼nÃ¼n, 200 santigrat derece ateÅŸin yanÄ± sÄ±ra kahve, meyve suyu, Ã§ay gibi sÄ±vÄ±lara dayanÄ±klÄ± olduÄŸu belirtildi.
Daha Ã¶nce suya ya da ateÅŸe dayanÄ±klÄ± kaÄŸÄ±tlarÄ±n mevcut olduÄŸuna iÅŸaret eden araÅŸtÄ±rma ekibinin lideri Zhu Yingjie, hem Ã§eÅŸitli sÄ±vÄ±lara hem de ateÅŸe dayanÄ±klÄ± kaÄŸÄ±dÄ±n ilk defa geliÅŸtirildiÄŸini bildirdi.
Zhu, Ã¼retilen kaÄŸÄ±dÄ±n kaligrafiden reklam panolarÄ±na kadar pek Ã§ok farklÄ± alanda kullanÄ±labileceÄŸini vurguladÄ±.
KaÄŸÄ±dÄ±n Ã¼zerindeki yazÄ±lara hiÃ§bir zarar gelmeden su ile temizlenebileceÄŸine dikkati Ã§eken Zhu, "Bu kaÄŸÄ±t Ã¶nemli belgelerin yÃ¼zyÄ±llar boyunca saklanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak Ã§Ã¼nkÃ¼ herhangi bir yangÄ±n ya da su basmasÄ± durumunda yok olmayacaklar." diye konuÅŸtu.
A4 boyutundaki bir kaÄŸÄ±dÄ±n sÄ±radan kaÄŸÄ±tlardan bir miktar daha pahalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Zhu, bÃ¼yÃ¼k miktarlarda Ã¼retime geÃ§ilmesi durumunda fiyatÄ±n da dÃ¼ÅŸeceÄŸine iÅŸaret etti.
Proje Ã¼zerinde 2008'den bu yana Ã§alÄ±ÅŸan ekip, Ã¼rÃ¼nÃ¼ gelecek 3 ay iÃ§erisinde piyasaya sÃ¼rmeyi planlÄ±yor.
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