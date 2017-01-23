DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
01:43, 24 Ocak 2017 SalÄ±
Bilim Teknoloji
GÃ¼ncelleme: 01:30, 24 Ocak 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Ã‡inli bilim adamlarÄ± suya ve ateÅŸe dayanÄ±klÄ± kaÄŸÄ±t Ã¼retti
Ã‡inli bilim adamlarÄ± suya ve ateÅŸe dayanÄ±klÄ± kaÄŸÄ±t Ã¼retti
Foto: ArÅŸiv

Ã‡inli bilim adamlarÄ±, kaÄŸÄ±dÄ±n yapÄ±sÄ±nÄ± ateÅŸe ve sÄ±vÄ±ya dayanÄ±klÄ± olacak ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡inli bilim adamlarÄ±, kaÄŸÄ±dÄ±n yapÄ±sÄ±nÄ± ateÅŸe ve sÄ±vÄ±ya dayanÄ±klÄ± olacak ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirdi.

Hong Kong merkezli South China Morning Post'ta yer alan habere gÃ¶re, Åžanghay Seramik EnstitÃ¼sÃ¼nden bilim adamlarÄ± hem sÄ±vÄ±ya hem de ateÅŸe dayanÄ±klÄ± kaÄŸÄ±t Ã¼retti.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, kaÄŸÄ±dÄ±n yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in "hidroksiapatit" adÄ± verilen ve hayvanlarÄ±n diÅŸ minesi ile kemiklerinde bulunan bir tÃ¼r kalsiyum kullandÄ±.

GeliÅŸtirilen kaÄŸÄ±t tÃ¼rÃ¼nÃ¼n, 200 santigrat derece ateÅŸin yanÄ± sÄ±ra kahve, meyve suyu, Ã§ay gibi sÄ±vÄ±lara dayanÄ±klÄ± olduÄŸu belirtildi.

HEM Ã‡EÅžÄ°TLÄ° SIVILARA HEM DE ATEÅžE DAYANIKLI KAÄžIT Ä°LK KEZ GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

Daha Ã¶nce suya ya da ateÅŸe dayanÄ±klÄ± kaÄŸÄ±tlarÄ±n mevcut olduÄŸuna iÅŸaret eden araÅŸtÄ±rma ekibinin lideri Zhu Yingjie, hem Ã§eÅŸitli sÄ±vÄ±lara hem de ateÅŸe dayanÄ±klÄ± kaÄŸÄ±dÄ±n ilk defa geliÅŸtirildiÄŸini bildirdi.

Zhu, Ã¼retilen kaÄŸÄ±dÄ±n kaligrafiden reklam panolarÄ±na kadar pek Ã§ok farklÄ± alanda kullanÄ±labileceÄŸini vurguladÄ±.

KaÄŸÄ±dÄ±n Ã¼zerindeki yazÄ±lara hiÃ§bir zarar gelmeden su ile temizlenebileceÄŸine dikkati Ã§eken Zhu, "Bu kaÄŸÄ±t Ã¶nemli belgelerin yÃ¼zyÄ±llar boyunca saklanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak Ã§Ã¼nkÃ¼ herhangi bir yangÄ±n ya da su basmasÄ± durumunda yok olmayacaklar." diye konuÅŸtu.

A4 boyutundaki bir kaÄŸÄ±dÄ±n sÄ±radan kaÄŸÄ±tlardan bir miktar daha pahalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Zhu, bÃ¼yÃ¼k miktarlarda Ã¼retime geÃ§ilmesi durumunda fiyatÄ±n da dÃ¼ÅŸeceÄŸine iÅŸaret etti.

Proje Ã¼zerinde 2008'den bu yana Ã§alÄ±ÅŸan ekip, Ã¼rÃ¼nÃ¼ gelecek 3 ay iÃ§erisinde piyasaya sÃ¼rmeyi planlÄ±yor.

Â 



Ä°lgili Konular Ã‡in suya ve ateÅŸe dayanÄ±klÄ± kaÄŸÄ±t
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Bilim Teknoloji Haberleri
Ã‡inli bilim adamlarÄ± suya ve ateÅŸe dayanÄ±klÄ± kaÄŸÄ±t Ã¼retti
Ã‡inli bilim adamlarÄ± suya ve ateÅŸe dayanÄ±klÄ± kaÄŸÄ±t Ã¼retti

Ã‡inli bilim adamlarÄ±, kaÄŸÄ±dÄ±n yapÄ±sÄ±nÄ± ateÅŸe ve sÄ±vÄ±ya dayanÄ±klÄ± olacak ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirdi
Siber saldÄ±rÄ±lardan korunmanÄ±n 8 yolu
Siber saldÄ±rÄ±lardan korunmanÄ±n 8 yolu

AntivirÃ¼s yazÄ±lÄ±m kuruluÅŸu ESET sanal dÃ¼nyadaki tehlikelerden korunmak iÃ§in sekiz baÅŸlÄ±k belirledi
Genetik haritamÄ±zÄ± Ã§Ä±karacak 40 bilim insanÄ± ABD yolcusu
Genetik haritamÄ±zÄ± Ã§Ä±karacak 40 bilim insanÄ± ABD yolcusu

TÃ¼rkiye'de en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len kanserlerin genetik haritasÄ±nÄ±n ortaya konulacaÄŸÄ± "TÃ¼rkiye Genom Projesi" kapsamÄ±nda gÃ¶rev yapacak bilim insanlarÄ±ndan oluÅŸan ilk ekip, eÄŸitim almak iÃ§in Åžubat ayÄ±nda ABD'ye gidecek
Ä°vedik'te Ã¼retiyor NASA'ya satÄ±yor
Ä°vedik'te Ã¼retiyor NASA'ya satÄ±yor

Yerli bir nanoteknoloji firmasÄ±, yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan nesneleri atomlarÄ±na kadar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilme Ã¶zelliÄŸine sahip mikroskop Ã¼reterek NASA'ya satma baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶sterdi
NASA kÃ¶relmeyen ve kendini bileyen bÄ±Ã§ak Ã¼retti
NASA kÃ¶relmeyen ve kendini bileyen bÄ±Ã§ak Ã¼retti

NASA mÃ¼hendisleri ve Kaliforniya Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nden bilim adamlarÄ±, kÃ¶relmeyen ve kendini bileyen bÄ±Ã§ak Ã¼retti.
NASA 10 kentilyonluk proje iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±
NASA 10 kentilyonluk proje iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±

GÃ¼neÅŸ Sistemi'nde yer alan 200 kilometre geniÅŸliÄŸindeki asteroid dÃ¼nya ekonomisini yerle bir edebilir. Zira NASA'nÄ±n uzay aracÄ± gÃ¶ndererek Ã¼zerindeki deÄŸerli madenleri Ã§Ä±karmak istediÄŸi asteroidin ekonomik deÄŸeri 10 bin katrilyon dolar
TÃ¼rkiye'nin ilk 3D YazÄ±cÄ± Merkezi kuruluyor
TÃ¼rkiye'nin ilk 3D YazÄ±cÄ± Merkezi kuruluyor

Gebze Teknik Ãœniversitesi ve Gazi Ãœniversitesi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde bu yÄ±l kurulmaya baÅŸlanacak olan 3D YazÄ±cÄ± AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi iÃ§in KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca bÃ¼tÃ§e ayrÄ±ldÄ±
Evrende en az 2 trilyon galaksi olabilir'
'Evrende en az 2 trilyon galaksi olabilir'

GÃ¶k bilimciler evrende gÃ¶zlemleyebildiÄŸimizden 10 kat daha fazla galaksi olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
TÃ¼rkiye'nin biliÅŸim altyapÄ±sÄ± millileÅŸiyor
TÃ¼rkiye'nin biliÅŸim altyapÄ±sÄ± millileÅŸiyor

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "TÃ¼rkiye'nin biliÅŸim altyapÄ±sÄ±nÄ± millileÅŸtirmek iÃ§in Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor" dedi
Ortaokul Ã¶ÄŸrencisi BurÃ§in'den gÃ¶rme engelliler iÃ§in ÅŸapka
Ortaokul Ã¶ÄŸrencisi BurÃ§in'den gÃ¶rme engelliler iÃ§in ÅŸapka

Ordu'da yaÅŸayan ortaokul 1'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi BurÃ§in GÃ¼der, gÃ¶rme engellilerin hayatÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla sensÃ¶rlÃ¼ ÅŸapka yaptÄ±
Ay sanÄ±landan daha yaÅŸlÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Ay, sanÄ±landan daha yaÅŸlÄ± Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya'nÄ±n uydusu Ay'Ä±n sanÄ±landan Ã§ok daha yaÅŸlÄ± olduÄŸu ve yaklaÅŸÄ±k 4,51 milyar yÄ±l Ã¶nce oluÅŸtuÄŸu belirlendi
Ä°nsanoÄŸlu 'yÄ±ldÄ±z tozu' taÅŸÄ±yor
Ä°nsanoÄŸlu 'yÄ±ldÄ±z tozu' taÅŸÄ±yor

Bilim adamlarÄ±, insan vÃ¼cudunun kÃ¼tlesinin yÃ¼zde 97'sini oluÅŸturan atomlarÄ±n yÄ±ldÄ±z tozlarÄ±nda da bulunduÄŸunu bildirdi
Ay'Ä±n oluÅŸumuna dair yeni teori
Ay'Ä±n oluÅŸumuna dair yeni teori

Bilim adamlarÄ±, Ay'Ä±n bÃ¼yÃ¼k bir tek Ã§arpÄ±ÅŸma sonucu oluÅŸtuÄŸuna dair geleneksel aÃ§Ä±klamaya karÅŸÄ± zaman iÃ§inde Ã§oklu Ã§arpÄ±ÅŸmalar sonucu oluÅŸtuÄŸunu iddia ediyor
Ä°ki dil bilen yaÅŸlÄ±lar beyinlerini daha etkin kullanabiliyor
Ä°ki dil bilen yaÅŸlÄ±lar beyinlerini daha etkin kullanabiliyor

Uzmanlar, beyin fonksiyonlarÄ±nÄ± iyi kullanmak, Ã¶zellikle bunama ve Alzheimer gibi hastalÄ±klardan korunmak iÃ§in dil Ã¶ÄŸrenmenin Ã¶nemine sÃ¼rekli vurgu yapÄ±yor. Konuyla ilgili bir araÅŸtÄ±rma sonucu da Kanada'dan geldi.
Meslek seÃ§erken ellerinize dikkat edin
Meslek seÃ§erken ellerinize dikkat edin

Manisa Celal Bayar Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Psikoteknik ve Psikomotor Ã–lÃ§me ve DeÄŸerlendirme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Necip Kutlu, saÄŸ ve sol el kullanÄ±mÄ±nÄ±n meslek seÃ§imlerinde etkili olduÄŸunu sÃ¶yledi
GÃ–KTÃœRK-1 buluÅŸlara kapÄ± araladÄ±
GÃ–KTÃœRK-1 buluÅŸlara kapÄ± araladÄ±

GÃ–KTÃœRK-1 Uydusu'na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarda gÃ¶rev alan TÃ¼rk mÃ¼hendisleri, uzay teknolojileri alanÄ±nda bir dizi buluÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi

Haberler

Ã‡in'de "dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k iÃ§ gÃ¶Ã§Ã¼" devam ediyor
Ã‡in'de quot dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k iÃ§ gÃ¶Ã§Ã¼ quot devam ediyor

Ã‡in'de doÄŸum oranÄ± artÄ±yor
Ã‡in'de doÄŸum oranÄ± artÄ±yor

Ã‡in'de kuÅŸ gribinden 5 Ã¶lÃ¼m
Ã‡in'de kuÅŸ gribinden 5 Ã¶lÃ¼m

Ã‡in'de sahte gÄ±da skandalÄ±
Ã‡in'de sahte gÄ±da skandalÄ±

Ã‡inâ€™de hava kirliliÄŸi iÃ§in 'sarÄ±' alarm
Ã‡in de hava kirliliÄŸi iÃ§in 'sarÄ±' alarm

Trump'tan Rusya'ya yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k
Trump'tan Rusya'ya yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

Ã‡in'in dev bankasÄ± 300 milyon dolar sermaye ile TÃ¼rkiye'de
Ã‡in'in dev bankasÄ± 300 milyon dolar sermaye ile TÃ¼rkiye'de

Ã‡in ve Rusya THAAD'a karÅŸÄ± birlikte hareket edecek
Ã‡in ve Rusya THAAD'a karÅŸÄ± birlikte hareket edecek






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 