17:11, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Gazze'den MÄ±sÄ±r'a Refah KapÄ±sÄ± talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'deki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â Vekili ve Ä°Ã§ GÃ¼venlik GÃ¼Ã§leri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Tevfik Ebu Naim, MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminden Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Ebu Naim, Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na ziyareti sÄ±rasÄ±nda AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± uzun sÃ¼redir kapalÄ±. Bu nedenle MÄ±sÄ±rlÄ± kardeÅŸlerimizin Gazze Åžeridi'ndeki halkÄ±n insani ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n giderilmesi iÃ§in kapÄ±yÄ± aÃ§masÄ±nÄ± temenni ediyoruz." dedi.

Tedavi amacÄ±yla ya da iÅŸ veya okul iÃ§in bÃ¶lge dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmasÄ± gerekenler olduÄŸunu belirten Ebu Naim, "Buradaki insanlar Refah'a umut kapÄ±sÄ± olarak bakÄ±yor. Ã–zellikle hasta veÂ tedaviye ihtiyacÄ± olanlar var. Bu nedenle MÄ±sÄ±rlÄ± kardeÅŸlerimizden bir an Ã¶nce kapÄ±yÄ± aÃ§masÄ±nÄ± talep ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeden bu yana Gazze ile arasÄ±ndaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± neredeyse tamamen kapalÄ± tutuyor. KapÄ±, zaman zaman kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine aÃ§Ä±lÄ±yor.

Gazze'de giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 7 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan Refah hariÃ§ 6'sÄ± Ä°srail'in kontrolÃ¼nde bulunuyor. Bu kapÄ±lardan ticari amaÃ§la kullanÄ±lan 4'Ã¼ Hamas'Ä±n 2006 yÄ±lÄ±nda seÃ§imleri kazanarak gÃ¶revi devralmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Haziran 2007'de Ä°srail tarafÄ±ndan kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer kapÄ±lardan Beyt Hanun yabancÄ± pasaport taÅŸÄ±yanlar, hasta ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n BatÄ± Åžeria'ya geÃ§iÅŸi, Kerm Ebu Salim ise bazÄ± ticari Ã¼rÃ¼nlerin geÃ§iÅŸi iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. Kerm Ebu Salim KapÄ±sÄ± da Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle sÄ±k sÄ±k kapatÄ±lÄ±yor.Â