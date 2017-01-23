GÃ¼ncelleme: 04:35, 24 Ocak 2017 SalÄ±

AÄŸrÄ±, EMITT fuarÄ±nda tanÄ±tÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AÄŸrÄ±, UluslararasÄ± DoÄŸu Akdeniz Turizm ve Seyahat FuarÄ±'nda (EMITT) tanÄ±tÄ±lacak.

AÄŸrÄ± Valisi Musa IÅŸÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃœYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yÄ±l 21. dÃ¼zenlenecek fuarda Ä°shak PaÅŸa SarayÄ± konseptli stant aÃ§acaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Fuarda AÄŸrÄ±'nÄ±n tarihi, kÃ¼ltÃ¼rel ve turistik yÃ¶nlerini tanÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± ifade eden IÅŸÄ±n, "Bu sene KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uhdesinde EMITT fuarÄ± yapÄ±lacaktÄ±r. Biz AÄŸrÄ± olarak Ä°shak PaÅŸa SarayÄ± konseptinde fuarda yerimizi alacaÄŸÄ±z. Bizim Ä°shak PaÅŸa SarayÄ± konseptiyle katÄ±lmamÄ±zÄ±n en Ã¶nemli nedeni Ã§ok Ã¶nemli bir mirasÄ±mÄ±z olan Ä°shak PaÅŸa SarayÄ±â€™nÄ± bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya tanÄ±tmaktÄ±r. AmacÄ±mÄ±z ilimizi en iyi ÅŸekilde tanÄ±tmaktÄ±r. Burada AÄŸrÄ±â€™yÄ±, AÄŸrÄ±â€™nÄ±n deÄŸerleriyle tanÄ±tmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z oldu ve bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± oraya gelecek olan katÄ±lÄ±mcÄ±lar gÃ¶recekler." dedi.

FUAR 26-29 OCAK TARÄ°HLERÄ° ARASINDA

FuarÄ±n 26-29 Ocak arasÄ±nda dÃ¼zenleneceÄŸini belirten IÅŸÄ±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Fuarda AÄŸrÄ±â€™nÄ±n deÄŸeri olan Ahmed-i Hani'yi ve eserlerini gelen insanlara takdim edeceÄŸiz. Yine Nuhâ€™un Gemisiâ€™ni ve AÄŸrÄ± DaÄŸÄ±â€™nÄ± gelen yerli ve yabancÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±lara tanÄ±tmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Hem doÄŸal zenginliklerimizi, hem tarihi ve turistik zenginliklerimizi yerli ve yabancÄ± basÄ±na, konuklara, katÄ±lÄ±mcÄ±lara tanÄ±tacaÄŸÄ±z. AynÄ± zamanda yerel yiyeceklerimiz, giysilerimiz bunlarda birer kÃ¼ltÃ¼rel obje olarak katÄ±lÄ±mcÄ±lara tanÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. Umuyorum ki en gÃ¼zel ÅŸekilde AÄŸrÄ±â€™yÄ± maddi, manevi, tarihi, coÄŸrafik, doÄŸal deÄŸerleriyle tanÄ±tmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."

Vali IÅŸÄ±n, AÄŸrÄ±lÄ±larÄ± Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenecek fuara davet ederek, "Ä°stanbul'dakiler baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n hemÅŸehrilerimizin fuara katÄ±lmalarÄ±nÄ± bekliyorum. FuarÄ±n, AÄŸrÄ± iÃ§in iyi tanÄ±tÄ±mlara vesile olmasÄ±nÄ± ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼n olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum."