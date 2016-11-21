17:20, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Sarkozy'nin 'kara kutu'suna hapis cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da temyiz mahkemesi, eski CumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas Sarkozy'nin "kara kutusu" olarak bilinen Claude Gueant'Ä±n yolsuzluk davasÄ±nda, ilk derece mahkemesi tarafÄ±ndan verilen iki yÄ±l tecilli hapis cezasÄ±nÄ±n bir yÄ±lÄ±nÄ±n tecilini kaldÄ±rdÄ±.

Mahkemeden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Claude Gueant'Ä±n yolsuzlukla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n temyiz sÃ¼reci sonucunda, savcÄ±nÄ±n daha aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir ceza istemesi Ã¼zerine, Gueant'Ä±n, ilk derece mahkemesinin 13 KasÄ±m 2015'te verdiÄŸi iki yÄ±l tecilli hapis cezasÄ±nÄ±n bir yÄ±lÄ±nda tutuklu kalmasÄ±nÄ±, bir yÄ±llÄ±k cezanÄ±n ise tecilli olmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Mahkeme Gueant hakkÄ±nda ilk derece mahkemesi tarafÄ±ndan verilen 75 bin avro para cezasÄ± ile 5 yÄ±l sÃ¼reyle kamu gÃ¶revinde bulunamama cezasÄ±nÄ± ise onadÄ±.

Gueant'Ä± "kamu kaynaklarÄ±nÄ± usulsÃ¼z bir ÅŸekilde harcamaktan" suÃ§lu bulan Paris Mahkemesi'nin kararÄ± temyize gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Sarkozy'nin 2002 ve 2004 yÄ±llarÄ±nda iÃ§iÅŸleri bakanÄ± olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Ã¶zel kalem mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Gueant ve eski Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Michel Gaudin, bakanlÄ±k bÃ¼tÃ§esinden usulsÃ¼z nakit para almakla suÃ§lanÄ±yorlardÄ±.

Gueant'Ä±n hesabÄ±na aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen nakit paralar hakkÄ±nda 2013 yÄ±lÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Gueant'Ä±n hesabÄ±na "soruÅŸturma ve gÃ¶zetim maliyetleri" adÄ± altÄ±nda iki yÄ±l boyunca her ay 10 bin avro aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Yolsuzluk iddialarÄ±nÄ± reddeden Gueant, yolsuzluk yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, miktar olarak toplam 210 bin avro tutarÄ±ndaki bu parayÄ± Ã¶zellikle Sarkozy'nin korumalarÄ±nÄ± Ã¶dÃ¼llendirmek iÃ§in kurulan Ã¶zel bir sistemi finanse etmeye kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

Claude Gueant, bu dava dÄ±ÅŸÄ±nda, Sarkozy'nin seÃ§im kampanyasÄ±nda yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ±, devrik Libya lideri Kaddafi'den alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edilen paralar ve yine Sarkozy'nin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde usulsÃ¼z yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen anketlerle ilgili davalarda da yargÄ±lanÄ±yor.

Gueant, Sarkozy cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilince Ã¶nce Elysee SarayÄ± Genel Sekreteri, daha sonra Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±.